Les Buccaneers retrouvent le chemin de la victoire

Les Buccaneers de Tampa Bay ont mis fin à une séquence de deux défaites avec un gain convaincant de 30 à 10 contre les Giants de New York, lundi au Raymond James Stadium.

Une fois de plus, le quart-arrière Tom Brady a profité de toutes ses armes offensives, lui qui a complété 30 de ses 46 relais pour 307 verges. Les receveurs de passes Mike Evans et Chris Godwin, ainsi que l’ailier rapproché Rob Gronkowski et le porteur de ballon Leonard Fournette ont chacun capté six ballons.

En plus de tous ces attrapés, Godwin et Evans ont chacun inscrit un majeur sur une remise de Brady, qui a toutefois été victime d’une interception.

La défensive des «Bucs» s’est aussi fait plaisir, en interceptant le quart-arrière des Giants Daniel Jones à deux occasions, en plus de recouvrer un échappé du receveur Darius Slayton. Jones a finalement complété 23 de ses 38 tentatives de remises, pour 167 verges, en plus de rejoindre le joueur de ligne offensive Andrew Thomas dans la zone des buts.

De retour d’une blessure à une cheville qui l’a gardé à l’écart des terrains depuis la cinquième semaine d’activités de la NFL, le porteur de ballon des Giants Saquon Barkley a seulement franchi 25 verges sur six courses, en plus de capter six ballons pour 31 autres verges.