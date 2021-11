Choix éclairés pour la Ligue Fantasy (semaine du 22 au 28 novembre)

Plusieurs options intéressantes s'offrent à vous cette semaine dans la Ligue Fantasy de TVA Sports.

Lors de cette période de temps, l'Avalanche va disputer des matchs contre les Sénateurs, les Ducks, les Stars et les Predators.

Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog, Cale Makar et Darcy Kuemper sont donc des choix intéressants à leur position respective.

Parmi les aubaines, on retrouve Nazem Kadri. Il ne compte que pour un point et il est actuellement le premier pointeur de la formation du Colorado avec 19 points en 14 matchs.

Le choix le plus évident à faire de la semaine est certainement Troy Terry.

Les Ducks seront en action à quatre reprises au cours de la semaine et le jeune attaquant, qui ne compte que pour un point, est présentement au quatrième rang du classement des pointeurs de tout le circuit Bettman avec une récolte de 22 points.

Un autre joueur d'Anaheim, Kevin Shattenkirk, représente une sélection intéressante pour vous permettre de compléter votre alignement à la défense.

Les Hurricanes et les Jets sont également des équipes qui vont disputer quatre rencontres.

Sebastian Aho, Andrei Svechnikov et Kyle Connor sont donc des options à considérer sérieusement.

Participez à la Ligue Fantasy Hockey TVA Sports et courez la chance de remporter un voyage pour deux personnes au match des étoiles de la LNH 2023 et des prix hebdomadaires. C'est facile et gratuit!