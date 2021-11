À quand le retour de Max Pacioretty?

L’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty ne devrait plus patienter très longtemps avant de renouer avec l’action, semble-t-il.

Interrogé à ce sujet quelques heures avant le match contre les Blues de St. Louis qui était prévu lundi soir, l’entraîneur-chef Peter DeBoer avait de bonnes nouvelles à communiquer relativement à celui n’ayant pas joué depuis le 14 octobre en raison d’une blessure au bas du corps.

«Il a fait le voyage avec nous, mais ne jouera pas cette fois. Il y a une possibilité de le voir jouer durant ce périple, donc je dirais que son cas est évalué quotidiennement», a admis DeBoer au compte officiel de l’équipe.

Conséquemment, Pacioretty pourrait affronter les Predators à Nashville, mercredi. Si jamais il ne peut chausser les patins, il risque de reprendre le collier lorsque les Oilers d’Edmonton seront de passage au Nevada, samedi.

Même si les Knights avaient remporté sept de leurs 10 derniers duels avant de croiser le fer avec les Blues, ils accueilleront avec joie leur joueur d’avant qui a disputé seulement deux rencontres cette saison, le temps d’inscrire deux buts et une mention d’aide. Vegas est remonté au quatrième rang de la section Pacifique et revendique 18 points en 11 sorties, mais dans six de ses défaites, la formation a été limitée à deux buts ou moins.

L’Américain a touché la cible 24 fois en 48 parties lors de la dernière campagne.