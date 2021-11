Un deuxième camp d'entraînement pour les «Sens»

Incommodés par une éclosion de COVID-19, les Sénateurs d’Ottawa ont repris l’entraînement samedi.

Les installations de l’équipe de la capitale fédérale étaient fermées depuis lundi. De plus, leurs affrontements contre les Devils du New Jersey (mardi), les Predators de Nashville (jeudi) et les Rangers de New York (samedi) ont tous été reportés.

«Tous les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants, nous avons tous grandi en voulant être dans le monde du hockey pour toute notre vie et c’est ce que nos faisons. D’août à juin, nous voulons être à l’aréna. Ce fut un moment malheureux où nous avons dû être en pause. C’est super d’être de retour. Ce n’est pas une situation idéale, mais la sécurité est notre priorité et nous avons fait la bonne chose», a indiqué l’entraîneur-chef D.J. Smith, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Sur dix des patineurs dont le nom a été inscrit sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19, huit étaient du premier exercice des «Sens».

Seulement l’attaquant Drake Batherson et le défenseur Nikita Zaitsev manquaient à l’appel.

«Tout le monde blaguait que nous avions l’impression d’être à la première journée du camp d’entraînement, alors que nous nous retrouvions, a affirmé le capitaine Brady Tkachuk. C’est super d’être de retour dans notre routine.»

«C’est poche de ne pas jouer, mais nous comprenons les circonstances. C’est une question de santé et de sécurité. Pas seulement pour les joueurs et le personnel, mais pour tous les gens de notre entourage. Je pense que c’était nécessaire pour nous maintenir en sécurité.»

Les Sénateurs reprendront l’action lundi soir, alors qu’ils visiteront l’Avalanche au Colorado. Par ailleurs, la LNH a reprogrammé le match raté contre les Devils le 6 décembre. Elle ne l’a pas encore fait pour les duels contre les Predators et les Rangers.