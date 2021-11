MLS: une confrontation qui soulève des questions

Le second match éliminatoire dans l’Association de l'Est de la MLS aura lieu dimanche après-midi et mettra aux prises le New York City FC (4e, 51 pts) et l’Atlanta United FC (5e, 51 pts).

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 15h.

C’est une confrontation qui soulève certaines questions, dont une qui prend le dessus sur les autres. Comment Atlanta va-t-il négocier un passage au Yankee Stadium?

On le sait, le terrain du Bronx est petit et atypique et si NYC a appris à y jouer, c’est encore un mystère pour bon nombre d’adversaires.

Atlanta n’a pas résolu le mystère new-yorkais cette saison, avec une défaite et un verdict nul, mais il y a une petite opportunité qui se présente pour l’équipe de la Géorgie.

En effet, NYC est frappé par des blessures qui affectent des joueurs très importants de son alignement.

Anton Tinnerholm (tendon d’Achille), Nicolas Acevedo (bas du corps) et Ismaël Tajouri-Shradi (bas du corps) sont tous hors combat pendant que Gudmundur Thorarinsson (bas du corps) demeure un cas douteux.

C’est peut-être là le salut d’Atlanta, qui peut tabler sur la présence de quelques réservistes pour ouvrir une brèche.

Joueurs importants

Dans le second match de la journée, le Minnesota (5e, 49 points) va visiter les Timbers de Portand (4e, 55 points).

Le duel sera présenté à TVA Sports 2, dès 17h30.

Les Timbers sont nettement meilleurs quand Sebastian Blanco est dans la formation. De fait, ils ont remporté 14 des 24 matchs qu’il a joués cette saison. Dans les dix autres rencontres, ils n’ont remporté que trois victoires.

Mais les Timbers sont peut-être trop dépendants de leur joueur vedette. Le problème est le même dans l’autre camp puisque le Minnesota dépend beaucoup d’Emanuel Reynoso pour obtenir du succès.

On risque donc d’avoir un match plutôt fermé où chaque formation va tenter de museler la principale menace adverse.

Tout risque de dépendre de la meilleure performance du jour, entre celle de Blanco et celle de Reynoso.

Le dernier affrontement de l’Association aura lieu mardi soir à Seattle où les Sounders (2e, 60 points) recevront le Real Salt Lake (7e, 48 points).

À première vue, il s’agit d’un duel inégal. Les Sounders ont inscrit 53 buts cette saison, deux de moins que Salt Lake. Mais ils n’en ont accordé que 33, soit 21 de moins que Salt Lake.

Les Sounders ont enfin retrouvé Jordan Morris, un jeune de la place qui a le don d’être bon en séries éliminatoires, mais il y a des cas douteux d’importance, comme Raul Ruidiaz, Joao Paulo et Nicolas Lodeiro.

Du côté de Salt Lake, tout le monde est en santé, ce qui pourrait faire une certaine différence.

Détail intéressant, les deux équipes se sont affrontées deux fois cette année, et c’est toujours l’équipe locale qui l’a remporté.