Alex Barré-Boulet de retour dans la LNH

Le Lightning de Tampa Bay a rappelé le Québécois Alex Barré-Boulet dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dimanche.

L’attaquant a déjà disputé neuf matchs dans le circuit Bettman en 2021-2022, soit sept avec les «Bolts» et deux avec le Kraken de Seattle. Il y a amassé un but et trois mentions d’aide pour quatre points.

Même s’il avait été renvoyé chez le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine, Barré-Boulet n’y a joué aucune partie.

Embauché par le Lightning à titre de joueur autonome en mars 2018, l’athlète de 24 ans avait été réclamé au ballottage par le Kraken le 11 octobre dernier. Une dizaine de jours plus tard, les «Bolts» ont repris les droits du natif de Montmagny, quand la 32e équipe de la LNH a placé son nom au ballottage.