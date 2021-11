Une première ronde qui promet en MLS

Les séries éliminatoires de la MLS s’amorcent samedi avec une première ronde qui propose des affrontements très intéressants.

Dans l’Association Est, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre profite d’un laissez-passer au premier tour grâce à sa première position.

Ce sont les Red Bulls de New York (7e, 48 points) et l’Union de Philadelphie (2e, 54 points) qui ont l’honneur de lancer les hostilités samedi après-midi.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct dès 14h30.

Il est vraiment difficile de prévoir l’issue de ce duel, surtout quand on tient compte du fait que seulement six points séparent les deux équipes au classement, même si ce sont les positions deux et sept qui s’affrontent.

Pression

D’un côté, on a des taureaux qui aiment mettre beaucoup de pression sur l’équipe adverse et de l’autre, un Union qui ne déteste pas emboîter ses opposants.

On peut certainement s’attendre à un match très tendu, plutôt à une guerre en milieu de terrain. Les Red Bulls sont premiers dans la MLS pour les tacles complétés pendant que l’Union se pointe au troisième rang.

Le style de jeu frondeur des deux équipes mène cependant à de nombreuses erreurs. Ainsi, les Red Bulls sont derniers de la ligue pour le pourcentage de passes complétées. Et l’Union est seulement deux rangs devant.

On peut donc s’attendre à un match qui ne sera pas forcément beau, mais qui risque d’être très divertissant.

Ce qu’on sait, c’est que ça risque de se jouer sur des erreurs puisque les deux formations excellent pour en provoquer. Elles vont donc se servir mutuellement leur propre médecine. Et n’oublions pas les 13 jeux blancs de Carlos Coronel, des Red Bulls, un sommet dans la MLS.

Des questions

Le second match de l’Association Est aura lieu dimanche après-midi et mettra aux prises le New York City FC (4e, 51 pts) et l’Atlanta United FC (5e, 51 pts).

C’est une confrontation qui soulève certaines questions, dont une qui prend le dessus sur les autres. Comment Atlanta va-t-il négocier un passage au Yankee Stadium?

On le sait, le terrain du Bronx est petit et atypique et si NYC a appris à y jouer, c’est encore un mystère pour bon nombre d’adversaires.

Atlanta n’a pas résolu le mystère new-yorkais cette saison, avec une défaite et un verdict nul, mais il y a une petite opportunité qui se présente pour l’équipe de la Géorgie.

En effet, NYC est frappé par des blessures qui affectent des joueurs très importants de son alignement.

Anton Tinnerholm (tendon d’Achille), Nicolas Acevedo (bas du corps) et Ismaël Tajouri-Shradi (bas du corps) sont tous hors combat pendant que Gudmundur Thorarinsson (bas du corps) demeure un cas douteux.

C’est peut-être là le salut d’Atlanta, qui peut tabler sur la présence de quelques réservistes pour ouvrir une brèche.

Grosse défensive

Le troisième et dernier match de la première ronde dans l’Est aura lieu mardi et opposera Nashville (3e, 54 pts) à Orlando (6e, 51 pts).

Sur papier, on semble avoir un duel assez équilibré, mais le défi pour Orlando sera de briser la défensive de Nashville qui n’a accordé que 33 buts en 34 rencontres cette saison. L’équipe du Tennessee a d’ailleurs terminé en tête de la MLS à ce chapitre, sur un pied d’égalité avec les Red Bulls de New York et les Sounders de Seattle.

La défensive des Floridiens est nettement moins flamboyante, mais est compensée par un bon jeu dans le tiers offensif. Le défi sera toutefois de s’approcher de la cage de Joe Willis.

Orlando devra aussi tenter de museler Hany Mukhtar, une révélation cette saison avec ses 16 buts et 12 passes décisives en 31 matchs.

Vancouver: seule équipe canadienne

Si le début des séries s’annonce intéressant dans l’Association Est, il l’est tout autant dans l’Ouest, où ce sont les Rapids du Colorado qui profitent d’un laissez-passer, un peu à la surprise générale.

On va surveiller de près le premier affrontement, qui aura lieu samedi en fin d’après-midi et qui confronte le Sporting de Kansas City (3e, 59 points) aux Whitecaps de Vancouver (6e, 49 points), seule équipe canadienne à participer au tournoi d’automne.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 17h.

Les Caps ne sont plus la même équipe depuis que Vanni Sartini a pris la relève de Marc Dos Santos, congédié au cours de l’été. Ils ont subi seulement deux revers à leurs 22 dernières rencontres (10-2-10). Il est donc légitime de penser qu’ils ont une chance de l’emporter contre KC, bien qu’ils jouent à l’étranger contre une équipe qui a pris dix points de plus au classement.

Cela dit, le Sporting présente une fiche de 9-3-5 à la maison où il a accordé une moyenne d’un but par match. La tâche sera donc ardue.

Joueurs importants

Dans le second match, le Minnesota (5e, 49 points) va visiter les Timbers de Portand (4e, 55 points).

Les Timbers sont nettement meilleurs quand Sebastian Blanco est dans la formation. De fait, ils ont remporté 14 des 24 matchs qu’il a joués cette saison. Dans les dix autres rencontres, ils n’ont remporté que trois victoires.

Mais les Timbers sont peut-être trop dépendants de leur joueur vedette. Le problème est le même dans l’autre camp puisque le Minnesota dépend beaucoup d’Emanuel Reynoso pour obtenir du succès.

On risque donc d’avoir un match plutôt fermé où chaque formation va tenter de museler la principale menace adverse.

Tout risque de dépendre de la meilleure performance du jour, entre celle de Blanco et celle de Reynoso.

Inégal

Le dernier affrontement de l’Association aura lieu mardi soir à Seattle où les Sounders (2e, 60 points) recevront le Real Salt Lake (7e, 48 points).

À première vue, il s’agit d’un duel inégal. Les Sounders ont inscrit 53 buts cette saison, deux de moins que Salt Lake. Mais ils n’en ont accordé que 33, soit 21 de moins que Salt Lake.

Les Sounders ont enfin retrouvé Jordan Morris, un jeune de la place qui a le don d’être bon en séries éliminatoires, mais il y a des cas douteux d’importance, comme Raul Ruidiaz, Joao Paulo et Nicolas Lodeiro.

Du côté de Salt Lake, tout le monde est en santé, ce qui pourrait faire une certaine différence.

Détail intéressant, les deux équipes se sont affrontées deux fois cette année, et c’est toujours l’équipe locale qui l’a remporté.