Troy Terry : la surprise de l’année dans la LNH?

L’attaquant des Ducks d’Anaheim Troy Terry totalise 22 points, dont 12 buts, depuis le début de la saison dans la Ligue nationale de hockey.

Après leur visite au Centre Bell samedi soir, les Predators seront les prochains adversaires des Ducks, à Nashville, lundi. Terry tentera alors de pousser à 17 sa séquence de matchs avec au moins un point. En excluant la première partie de la saison, l’attaquant de 24 ans a toujours réussi à noircir la feuille de pointage cette saison.

En marquant un but contre les Hurricanes de la Caroline jeudi soir, il avait obtenu au moins un point pour un 16e match de suite. Il présente ainsi la troisième plus longue séquence du genre dans l’histoire des Ducks, après Corey Perry (19 en 2009-2010) et Teemu Selanne (17 en 1998-1999).

«Pour être honnête, c’était un match de hockey amusant, avait commenté Terry, cité sur le site web des Ducks, après la défaite de 2 à 1 contre les Hurricanes. Je crois toutefois qu’on a eu toutes les chances du monde de gagner cette partie... nous ne sommes pas heureux du résultat.»

Depuis le début de la saison, Anaheim maintient un dossier de 10-5-3 et pointe provisoirement au troisième rang de la section Pacifique.