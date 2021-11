Difficile de combler la perte de Darnell Nurse

L’absence du défenseur Darnell Nurse pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour les Oilers d’Edmonton, lui qui a été utilisé pendant un peu plus de 26 minutes par match, en moyenne, cette saison.

«C’est un gars si important pour cette équipe alors qu’il joue tellement de minutes dans des situations cruciales, aucun joueur ne sera en mesure de le remplacer à lui seul et combler cette perte. Ce sera à nous tous de donner un petit extra», a affirmé sur le site web de l’équipe le vétéran défenseur Tyson Barrie, qui sera évidemment parmi ceux qui seront appelés à contribuer davantage.

En plus de son temps d’utilisation, Nurse constitue une présence physique pour les Oilers, comme en témoignent ses 66 mises en échec en 16 matchs. Seuls l’attaquant Nicolas Deslauriers, des Ducks d’Anaheim, et le défenseur Radko Gudas, des Panthers de la Floride, le devancent à ce chapitre.

«Nous allons nous ennuyer de plusieurs choses de sa part, a poursuivi Barrie, rappelant que Nurse pourrait rater quelques semaines en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée. C’est un joueur physique, il mène le jeu, il bouge bien la rondelle et calme les choses défensivement. Il sera très important pour nous, les défenseurs, d’être plus impliqués physiquement et de pousser davantage.»

Evan Bouchard à surveiller

Après Nurse, le jeune Evan Bouchard a été le défenseur le plus utilisé par les Oilers, en moyenne, cette saison (21:37), devant Duncan Keith (20:16), Cody Ceci (19:25) et Barrie (18 :56).

Les Oilers avaient un premier test à subir sans la présence de Nurse, samedi soir à Edmonton, avec un affrontement contre les Blackhawks de Chicago. Avant cette rencontre, la fiche des Oilers était de 12-4-0.