XI MTL: Séries, championnat et autres mélodrames

Ce n’est pas l’actualité qui manque dans le monde du soccer.

Frédéric et Patrice reviennent sur la rencontre entre le CF Montréal et les Ultras en plus de préfacer le match de Championnat canadien des hommes de Wilfried Nancy. Ils parlent aussi nordicité avec la sélection canadienne et passent en revue leurs prédictions pour les séries éliminatoires de la MLS. Écoutez ici la nouvelle édition du balado XI MTL.