Jared Bednar bien en selle au Colorado

L’entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado, Jared Bednar, a paraphé une prolongation de contrat de deux ans avec l’équipe, vendredi.

Celui-ci sera ainsi lié à l’organisation jusqu’à la conclusion de la saison 2023-2024.

Le natif de la Saskatchewan a pris les rênes de l’équipe en 2016 et a mené ses hommes en séries éliminatoires quatre fois en cinq campagnes.

Il est aussi sur le point de dépasser Bob Hartley comme l’entraîneur le plus victorieux de l’Avalanche en saison régulière, n’étant qu’à deux gains d’égaler les 193 de l’instructeur franco-ontarien.

«Jared s’est établi comme l’un des meilleurs entraîneurs de la LNH, a mentionné par voie de communiqué le directeur général Joe Sakic. Il est un grand meneur qui a la confiance complète des joueurs et du personnel. Sous son égide, notre équipe continue d’aller loin et s’améliore chaque année. Nous savons qu’il est la bonne personne pour nous aider à atteindre ce niveau supérieur et compétitionner pour une coupe Stanley.»

En 2020-2021, les hommes de Bednar montrent une fiche de 7-5-1, bonne pour 15 points et le cinquième rang dans la section Centrale. L’Avalanche devait toutefois affronter le Kraken de Seattle, vendredi soir.

«Je suis heureux et excité d’avoir l’opportunité de continuer à mener cette équipe et bâtir avec ce que nous avons accompli, a déclaré Bednar. Nous savons que nous n’avons pas atteint notre but ultime, mais nous avons confiance envers notre groupe et nous continuerons de travailler fort pour y arriver.»

Avant d’occuper le poste d’entraîneur-chef au Colorado, l’homme de 49 ans a mené les Monsters de Lake Erie à une conquête de la Coupe Calder, dans la Ligue américaine, en 2015-2016. Il a également permis aux Stingrays de South Carolina, dans l’ECHL, de goûter aux grands honneurs en 2009.