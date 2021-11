COVID-19: aux joueurs d’appuyer Bergevin

Il ne manquait plus que ça : le directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin a reçu un test positif à la COVID-19, vendredi matin.

«Il est suivi par le personnel médical du Canadien et suivra les protocoles établis par la Ligue nationale de hockey et la Santé publique», a précisé l’organisation, en milieu d’après-midi, sur son compte Twitter.

Déjà, plus tôt dans la journée, le cas de Bergevin avait fait jaser, pour une différente raison, après l’entraînement du CH tenu à Brossard.

L’attaquant Josh Anderson avait alors été questionné à savoir si la situation contractuelle du directeur général venait affecter les joueurs. On sait que Bergevin écoule présentement la dernière année de son entente avec le club montréalais.

«Tout le monde est au courant de ça, évidemment, avait noté Anderson, ne cachant pas sa déception face au dossier de 4-13-2 présenté par le Canadien depuis le début de la saison. Quand tu es dans une telle situation, il peut y avoir des mauvaises choses, des mouvements. Je ne sais pas, mais c’est à nous les joueurs de faire le travail.»

Anderson, qui s’est lui-même vu octroyer un contrat de sept ans et de 38,5 millions $ par Bergevin en octobre 2020, voudrait bien, au-delà de la COVID-19, être en mesure d’appuyer le directeur général en compagnie de ses coéquipiers.

«C’est simplement une situation difficile pour tout le monde, avait ajouté l’attaquant. Personne n’envisageait qu’on se retrouverait dans la situation actuelle, mais ce sont à ceux qui jouent de faire quelque chose pour y remédier. Il faut foncer tête première, aller travailler et batailler du mieux qu’on peut.»

Josh Anderson point de presse -

«Nous n’aidons personne»

Anderson croit pleinement au travail effectué par Bergevin. Or, il est évident que la situation des blessés chez le Tricolore, tout comme l’absence de Carey Price et de Shea Weber, n’a rien fait pour aider l’équipe.

«Il prépare cette équipe du mieux qu’il peut, mais c’est notre boulot, d’y aller et d’exécuter, a répété Anderson, à propos du directeur général. Nous ne le faisons pas présentement. Ça nous appartient, ça n’appartient pas aux dirigeants. Il a construit une équipe qui, selon lui, peut gagner et nous y croyons aussi, mais nous ne le faisons pas. Nous n’aidons personne présentement.»

Concernant l'entraîneur-chef Dominique Ducharme, il ne voit pas pourquoi l’incertitude entourant le contrat de Bergevin pourrait déranger les joueurs.

«Marc est toujours là et il fait la même chose qu’il faisait il y a un an, deux ans ou trois ans, avait pour sa part noté Ducharme. Je n’ai jamais entendu parler de la situation de Marc chez les joueurs ou dans le vestiaire... On saute sur la glace, on a déjà des choses sur lesquelles travailler et on se prépare pour le prochain match.»

Dominique Ducharme point de presse -

Après une cuisante défaite de 6 à 0 jeudi soir contre les Penguins de Pittsburgh, le Canadien reprendra l’action samedi, au Centre Bell, en recevant les Predators de Nashville. Une victoire, d’autant plus à la suite de ce test positif à la COVID-19, viendrait sans doute remonter le moral de Bergevin.