Une autre défaite pour les Canucks

La déroute des Canucks s’est poursuivie, mercredi à Vancouver, l’équipe subissant un cinquième revers d’affilée. Cette fois, c’est l’Avalanche du Colorado qui les a vaincus au compte de 4 à 2.

Après un but de Mikko Rantanen en avantage numérique au premier tiers, les favoris locaux ont répliqué avec deux filets, gracieuseté de Conor Garland et de Tucker Poolman. Nazem Kadri et Cal Makar ont toutefois répliqué dans un intervalle de 53 secondes pour redonner l’avance à l’Avalanche.

Gabriel Landeskog en a ajouté dans une cage déserte à 11 secondes du sifflet final. Darcy Kuemper a réalisé 30 arrêts dans la victoire, tandis que son vis-à-vis Thatcher Demko a été mis à l’épreuve à 29 reprises.

Le Québécois Nicolas Aubé-Kubel disputait un premier match dans l’uniforme de l’Avalanche depuis qu’il a été réclamé au ballottage des Flyers de Philadelphie. Utilisé pendant 10 min 23 s, il a été blanchi de la feuille de pointage, montrant un différentiel de -1. Il a distribué trois coups d’épaule.

Cette dernière défaite des Canucks est certainement moins douloureuse que les trois précédentes, qui se sont soldées par un pointage cumulatif de 19 à 6. Ils accueilleront maintenant les Jets de Winnipeg vendredi, pendant que l’Avalanche rendra visite au Kraken de Seattle le même jour.