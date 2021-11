Les Saguenéens concluent en force

À Chicoutimi, les Saguenéens ont fait scintiller la lanterne cinq fois au dernier vingt pour l’emporter 6 à 3 contre les Voltigeurs de Drummondville, jeudi.

Thomas Belgarde a réussi deux des buts des siens en troisième période, dont celui de la victoire. C’est toutefois Félix Lafrance qui a été le plus productif, avec trois mentions d’aide, dont une sur la première réussite de Belgarde, celle de la victoire.

Les Islanders s’éclatent en deuxième période

Les Islanders de Charlottetown ont inscrit six buts sans réplique dans la deuxième période de leur match contre les Wildcats de Moncton, au Eastlink Centre, en route vers un gain de 7 à 3.

Les favoris de la foule tiraient de l’arrière 1 à 0 au moment d’amorcer leur poussée offensive. Patrick LeBlanc, Jakub Brabenec, Xavier Simoneau, Lukas Cormier, Brett Budgell et Noah Laaouan ont alors tous secoué les cordages une fois en l’espace de 11 min 50 s, tandis que Drew Elliott a complété la marque au dernier tiers.

Simoneau et Cormier ont été les plus productifs pour les Islanders, eux qui ont chacun ajouté deux mentions d’aide à leur but.

Brooklyn Kalmikov, Étienne Morin et Vincent Labelle ont assuré la réplique des visiteurs.

Cataford donne la victoire aux Mooseheads

À Val-d’Or, un but de Mathieu Cataford à peine 80 secondes après le début du troisième vingt s’est ultimement avéré être le filet victorieux des Mooseheads de Halifax, dans un gain de 5 à 3 contre les Foreurs.

Après avoir inscrit trois filets au premier vingt, contre un pour l’équipe locale, les Mooseheads ont vu leurs adversaires remonter au deuxième vingt, mais sans dégâts, puisque le troisième tiers a été à leur avantage.

Jordan Dumais a été le seul patineur des Mooseheads à noircir la feuille de pointage deux fois dans ce match, lui qui a réussi un but et une mention d’aide. Le gardien James Brady a aussi eu son mot à dire dans le gain, avec une performance de 47 arrêts. Il a été particulièrement occupé en troisième période, lui qui a bloqué l’ensemble des 20 rondelles envoyées dans sa direction.