EN DIRECT | Canadiens - Penguins

Les Canadiens de Montréal croisent le fer avec les Penguins de Pittsburgh au Centre Bell, jeudi soir. Les espoirs Cole Caufield, Mattias Norlinder et Cayden Primeau sont de l’alignement de Dominique Ducharme face à Sidney Crosby et sa bande.

Nous sommes en première période. La marque est de 2-0 en faveur des Penguins.

SOMMAIRE

PREMIÈRE PÉRIODE

13:37 - Les Pens dominent à la suite de ce deuxième filet. Les visiteurs dirigent plusieurs tirs dangereux et sont les premiers sur la rondelle.

12:39 - BUT PIT Danton Heinen voit la rondelle rebondir dans l'enclave et fait mouche. Kasperi Kapanen and John Marino obtiennent des aides.

11:23 - Jake Evans réagit bien en désavantage numérique et intercepte une passe transversale en désavantage numérique.

10:38 - Joel Armia tente de soulever le bâton de Jake Guentzel et l'atteint au visage. Punition mineure.

10:23 - David Savard réalise une belle pièce de jeu individuelle qui mène à un faible tir du revers.

10:09 - Josh Anderson s'amène en zone offensive avec vitesse et dégaine rapidement vers Tristan Jarry qui ferme la porte.

08:53 - Chad Ruhwedel sert une bonne mise en échec à l'endroit de Nick Suzuki à sa propre ligne bleue.

07:25 - Mattias Norlinder relance rapidement le jeu vers Jonathan Drouin qui remet à Christian Dvorak qui rate complètement la cible, pourtant oublié dans l'enclave.

06:22 - Joel Armia dirige un premier lancer dans la rencontre pour le CH. Un bon tir bas, mais sans plus.

06:06 - L'avantage numérique ne crée rien de réellement dangeureux. La meilleure occasion revient même aux Pens gracieuseté d'Evan Rodrigues.

04:06 - Bryan Rust écope d'une pinution mineure pour avoir fait trébucher Ben Chiarot près de la rampe en territoire offensif.

03:36 - BUT PIT Sidney Crosby, Jake Guentzel et Bryan Rust s'échangent bien la rondelle et le capitaine des Penguins complète magnifiquement le tic-tac-toe.

00:39 - Le trio de Sidney Crosby s'installe en fond de territoire. Mike Matheson reçoit la rondelle à la ligne bleu et dirige un lancer frappé vers Cayden Primeau.

00:00 – Début de la rencontre.

Devant le filet

Cayden Primeau Fiche: 0-1-0 / Moyenne de buts alloués: 3,00 / Taux d’efficacité: ,912%

Tristan Jarry Fiche: 5-4-3 / Moyenne de buts alloués: 2,52 / Taux d’efficacité: ,917%

Les trios du Tricolore

Attaquants

Drouin-Dvorak-Anderson

Toffoli-Suzuki-Caufield

Armia-Evans-Gallagher

Pezzetta-Poehling-Lehkonen

Défenseurs

Chiarot-Petry

Norlinder-Savard

Romanov-Kulak

Gardiens

Primeau

Montembeault