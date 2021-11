William Stanback, la carte la plus forte des Alouettes

Le porteur de ballon William Stanback a été choisi le joueur par excellence des Alouettes de Montréal, mercredi, et sera donc le représentant de son équipe au scrutin visant à choisir le footballeur le plus méritant de la Ligue canadienne de football (LCF).

Avec un match à disputer en saison régulière, Stanback domine le circuit avec 1131 verges au sol, 186 courses et 6,1 verges en moyenne par portée. Il a amassé au moins 100 verges dans six rencontres et inscrit trois touchés. Pour le titre de joueur par excellence dans la section Est, il fera la lutte à McLeod Bethel-Thompson (Argonauts de Toronto), Simoni Lawrence (Tiger-Cats de Hamilton) et DeVonte Dedmon (Rouge et Noir d’Ottawa).

L’athlète qui sera sélectionné dans la division sera dévoilé le 25 novembre, tout comme celui de l’Ouest. Les deux hommes en lice auront ainsi espoir de décrocher le titre national à l’occasion du gala prévu le 10 décembre.

Des Québécois se mettent en évidence

Par ailleurs, David Ménard a été élu le joueur canadien et le joueur défensif par excellence des Alouettes en 2021, tandis que le botteur David Côté a été sélectionné joueur par excellence des unités spéciales et recrue par excellence. De son côté, le vétéran Landon Rice est le joueur de ligne offensive par excellence de l'équipe.

Ménard occupe le troisième rang de la LCF avec huit sacs du quart, soit le plus haut total pour un Canadien. Il a également provoqué deux échappés et effectué 16 plaqués défensifs, dont un pour des pertes. Quant à Côté, il a réussi 30 de ses 37 placements et 32 de ses 33 tentatives de converti. Ses 123 points représentent le troisième plus haut total dans la LCF. L'athlète de 24 ans domine le circuit canadien avec 3730 verges sur les bottés d'envoi, conservant une moyenne de 60,2 verges par botté.

Enfin, Rice a décroché un poste de partant régulier pour la première fois de sa carrière, lui qui en est à sa huitième saison dans la LCF. Sa constance permet aux Alouettes de trôner en tête du circuit avec 1894 verges au sol.

Les joueurs ont été sélectionnés par les membres votant de l'Association des chroniqueurs de football du Canada et par les entraîneurs-chefs de la LCF.