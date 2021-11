Quand «Nounou» décroche le chandail de Teddy...

Dans la série culte québécoise «Lance et compte», l’entraîneur du National, Jacques Mercier, au bout d’un monologue mémorable, demandait au préposé au vestiaire «Nounou» de décrocher le chandail de Pierre Lambert, question de le punir pour ses frasques. Dans la NFL, le quart-arrière des Broncos de Denver Teddy Bridgewater, à la suite de son risible effort pour plaquer un joueur défensif qui avait récupéré le ballon, recevrait aujourd’hui le même traitement du «coach» et de «Nounou». «La Zone payante» revient sur ce moment devenu viral et sur plusieurs autres dossiers.

Bridgewater, un quart-arrière qui connaît une carrière honnête après s’être rétabli d’une catastrophique blessure au genou, a fourni l’un des efforts les plus lamentables qui soient lorsqu’il a soigneusement évité d'affronter le demi de coin des Eagles de Philadelphie Darius Slay, qui filait vers la zone des buts après avoir récupéré un ballon échappé.

De telles «décisions d’affaires» peuvent parfois survenir, mais rarement de manière aussi flagrante. Notre analyste Jean Carrier revient sur ce moment qui n’est pas exactement glorieux.

Parlant de moments peu glorieux, le massacre encaissé par les Jets de New York face aux Bills de Buffalo n’a pas manqué de rappeler que notre garde québécois Laurent Duvernay-Tardif n’est plus avec les Chiefs de Kansas City. Le journaliste Stéphane Cadorette, qui était sur place au MetLife Stadium pour le premier match de «LDT» dans l’uniforme des Jets, nous livre ses impressions.

«La Zone payante» vient aussi démystifier pour vous qui figure parmi les joueurs les plus surévalués de la NFL et qui ne devrait pas se trouver dans cette liste. De telles discussions sont toujours enrichissantes!

Quelques gros matchs retiennent l’attention en cette 11e semaine d’activité, et nos deux experts, après une semaine pénible, tentent de voir plus clair dans leur boule de cristal.

Et que serait votre balado préféré sans la populaire rubrique «Au Bar!»? Cette semaine, un menteur et un imposteur sont condamnés par notre équipe... Bonne écoute!

-«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.