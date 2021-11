Un premier match pour Mattias Norlinder

Le défenseur Mattias Norlinder vivra son baptême de feu dans la Ligue nationale de hockey (LNH) jeudi soir, quand le Canadien de Montréal recevra les Penguins de Pittsburgh.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, mercredi, après la séance des siens.

«Il devra garder les choses simples, utiliser sa vision et ses habiletés dans les bons moments, a dit le pilote du CH. Je ne le connaissais pas avant cette saison. Il est plus fort physiquement que ce que je pensais. Je veux voir ce qu’il peut faire dans la LNH.»

Le Suédois de 21 ans prendra la place de Chris Wideman aux côtés du Québécois David Savard sur la deuxième paire d’arrières du Tricolore. Voyez le point de presse de Norlinder dans la vidéo ci-dessus.

«C’est stressant de disputer un premier match dans la LNH, mais il devra être lui-même et de ne pas essayer d’en faire trop, a indiqué Savard en parlant de son nouveau partenaire. S’il joue de la bonne façon, il s’en sortira et sera heureux de son premier match. Je ne m’inquiète pas pour lui. C’est un jeune homme calme et on dirait qu’il sait toujours ce qu’il fait quand il est sur la patinoire.»

Norlinder s'entraîne sur la deuxième paire -

Norlinder dispute présentement sa première campagne en Amérique du Nord. Blessé pendant le camp d’entraînement, il a suivi une remise en forme avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. En trois matchs avec le club-école, il n’a pas été en mesure d’inscrire un point et a maintenu un différentiel de -2.

L’arrière qui tire de la gauche a été un choix de troisième tour (64e au total) du Canadien au repêchage de 2019.

Notons également que Christian Dvorak ne s’est pas entraîné, puisque c’était une journée de traitements pour lui. En son absence, Ryan Poehling a effectué des exercices au centre de Jonathan Drouin et de Josh Anderson. Le jeune homme a aussi obtenu des répétitions avec le quatrième trio.

Ducharme a aussi donné des nouvelles concernant les joueurs blessés. Ainsi, le défenseur Joel Edmundson reprendra l’entraînement samedi. L’entraîneur a également indiqué que l’attaquant Mathieu Perreault avait de nouveau été opéré à un œil et qu’il allait encore être absent pour quelques semaines.

Formation du CH à l’entraînement:

Attaquants

Toffoli – Suzuki – Gallagher

Drouin – Poehling – Anderson

Lehkonen – Evans – Armia

Pezzetta – Poehling – Alex Belzile

Défenseurs

Chiarot – Petry

Norlinder – Savard

Romanov – Kulak

Gardiens

Montembeault

Primeau

Joueurs supplémentaires

Wideman – Niku