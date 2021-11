Revoilà Jonathan Drouin!

Tous les renforts sont les bienvenus dans une saison où le Canadien éprouve sa large part d’ennuis.

Face aux Rangers mardi, la troupe de Dominique Ducharme, qui tentera de rentrer de son périple de trois rencontres avec un dossier de ,500, pourra miser sur le retour d'un élément important de l'équipe.

Deux semaines après avoir été atteint à la tempe par un tir de Brett Kulak, Jonathan Drouin sera à son poste. Malgré la vélocité du tir et le lieu de l’impact, l’attaquant n’a jamais souffert de commotion cérébrale.

«Le crâne, ce n’est pas un endroit où il y a beaucoup de gras. Alors quand je mettais mon casque, à cause de l’enflure, je ressentais une douleur en raison de la pression sur le point d’impact», a expliqué Drouin, au terme de l’entraînement matinal. L’attaquant du Canadien s’en tire bien dans cette malchance. Les conséquences auraient pu être plus graves.

D’ailleurs, Drouin a craint le pire, alors qu’il retraitait au vestiaire. «C’est arrivé vite. J’ai vu noir pendant quelques minutes. C’était de revenir à moi-même, prendre mon temps avec ça et nous assurer qu’il n’y avait pas de saignement au cerveau», a-t-il expliqué.

Drouin aura donc raté six rencontres.

On croyait bien le revoir en uniforme dimanche soir, face aux Bruins. Après cette rencontre, Ducharme avait affirmé que son protégé avait obtenu le feu vert des médecins.

«Avoir le feu vert et se sentir bien, ce n'est pas la même chose pour moi. Ce matin-là, à Boston, je ne me sentais pas bien. Quand je me suis levé, je ressentais encore des maux de tête», a expliqué le principal intéressé.

«C’était difficile pour moi de ne pas jouer. Surtout en voyant d’autres joueurs être blessés. Mais tu dois écouter ton corps et ta tête. Je devais être certain d’être prêt. C’est le cas aujourd’hui», a-t-il poursuivi. Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

De retour à l’aile

Au moment de tomber au combat, Drouin disputait un premier match au centre. Toutefois, face aux Rangers, il retrouvera le flanc gauche auprès de Christian Dvorak et Josh Anderson. Un trio qui avait connu de bons moments.

Peut-être est-ce un hasard, mais en l’absence de Drouin, Dvorak a semblé perdre tous ses repères. Ducharme a reconnu que le retour de l’athlète d’Huberdeau pourrait relancer l’Américain.

«Quand Jo est actif, on sait ce qu’il peut faire avec la rondelle. Il peut créer beaucoup de jeux. En même temps, ça peut simplifier le travail de Dvorak qui a peut-être besoin de jouer moins avec la rondelle. C’est un gars qui aime aller au filet.»

Primeau devant le filet

Rappelé du Rocket de Laval après le match de samedi, Cayden Primeau obtiendra son premier départ de la saison. En neuf rencontres avec le club-école du Tricolore cet automne, il a maintenu un dossier de quatre victoires et quatre revers, une moyenne de buts alloués de 2,41 et un taux d’efficacité de ,916.

«On aime son début de saison. Il doit garder le même plan et attaquer le match de la même façon. Même s’il s’agit d’un niveau différent», a soutenu Ducharme.

L’entraîneur-chef du Canadien a tenu à spécifier que l’insertion de Primeau dans la formation n’était pas un désaveu à l’endroit de Samuel Montembeault.

«Les matchs arrivent vite. Il faut être capables d’utiliser les deux gardiens.»

Commotion pour Allen

L’existence de ce duo chez le Canadien devrait être de courte durée. L’entraîneur du Canadien a souligné que Jake Allen pourrait effectuer un retour au jeu samedi. Il en a profité pour préciser que le gardien néo-brunswickois souffrait bel et bien d’une commotion cérébrale.

Par ailleurs, le nom de Mike Hoffman sera placé sur la liste des blessés en raison d’une blessure au haut du corps subie contre les Red Wings. Dans son cas, on ne parle pas de commotion. Il ratera au moins une semaine d’activité.

Formation à l’entraînement:

Attaquants:

Drouin – Dvorak – Anderson

Toffoli – Suzuki – Gallagher

Lehkonen – Evans – Armia

Pezzetta – Poehling – Belzile

Défenseurs

Chiarot – Petry

Kulak – Savard

Romanov – Wideman

Gardiens

Primeau

Montembeault

Joueurs supllémentaires:

Brooks – Norlinder – Niku