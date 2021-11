Un autre honneur pour Kevin Cash

Pour une deuxième année consécutive, Kevin Cash, des Rays de Tampa Bay, a été nommé gérant de l’année dans la Ligue américaine, mardi. Gabe Kapler, des Giants de San Francisco, a quant à lui été récompensé pour une première fois dans la Nationale.

Cash devient ainsi, en compagnie de Bobby Cox (2004-2005), l’un des deux seuls gérants de l’histoire du baseball majeur à mettre la main sur ce prix deux années de suite. Chaque fois, il a mené ses Rays au premier rang de la section Est de l’Américaine.

«Pour ce qui est d'être dans la même phrase, le même paragraphe ou la même déclaration que Bobby Cox, c'est faux, je ne devrais pas l'être, a humblement déclaré Cash sur les ondes de la chaîne MLB Network. Quand vous pensez aux grands dans notre sport, Bobby Cox est là. Pouvoir partager quelque chose de vraiment petit avec lui est vraiment spécial.»

Cette année, ses protégés ont montré un dossier de 100-62 pour devancer les Red Sox de Boston et les Yankees de New York (92-70). Pour y parvenir, il a dû faire fi des départs des lanceurs Blake Snell et Charlie Morton durant la saison morte et de la blessure subie par l’artilleur Tyler Glasnow.

Du jamais vu

Kapler a mené ses Giants au sommet du classement des ligues majeures en vertu d’une fiche de 107-55. Jamais auparavant, le club de la Californie n’avait remporté autant de matchs en une saison. Il faut par ailleurs remonter en 1913 (101-51, 66,4 %) pour voir un meilleur pourcentage de victoires (66 %).

Il n’a toutefois pas été en mesure d’aider les siens à vaincre les Dodgers de Los Angeles (106-56) en série de division, ces derniers l’emportant en cinq parties.

L’Américain de 46 ans en est à une deuxième saison avec les Giants et à une quatrième comme pilote d’une équipe du baseball majeur. Il a également dirigé les Phillies de Philadelphie en 2018 et 2019.

Dusty Baker (Astros de Houston) et Scott Servais (Mariners de Seattle) dans l’Américaine, ainsi que Craig Counsell (Brewers) et Mike Shildt (congédié par les Cardinals de St. Louis) dans la Nationale, étaient les autres candidats. Ce sont des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball de l’Amérique qui votaient pour ce titre.