Les Canadiens de Montréal tardent à prendre leur envol. Les défaites s’accumulent et le négativisme semble s’installer lentement, mais sûrement au sein de la troupe de Dominique Ducharme.

Les éléments positifs se font rares dans l'entourage du CH, toutefois la tenue de Cole Caufield chez le Rocket de Laval a de quoi satisfaire les plus optimistes. Depuis son renvoi dans le club-école, l’ailier de 20 ans a récolté 1 but et 3 aides en 5 rencontres.

«Qu’est-ce que Caufield fait à Laval? Chaque équipe a une réalité différente, mais cette année j’aimerais voir les jeunes. Donnons-lui la chance de rebondir à Montréal», a exprimé Dave Morissette de passage à l’émission JiC.

Autant à l’attaque que du côté de la défense, les vétérans comme les plus jeunes éprouvent des difficultés. Les munitions se font toutefois de plus en plus rares pour le pilote du Bleu-Blanc-Rouge.

«Dominique Ducharme devra mettre ses culottes et sortir de l’alignement ceux qui se trainent les bottines. Il se doit de passer à l’action immédiatement», selon l’ex-gardien Mathieu Chouinard.

Le Tricolore a été incapable de signer deux victoires consécutives depuis le début de la campagne, revendiquant une fiche de 4-11-2.

«Mike Hoffman et Christian Dvorak, s’il faut les sortir, on doit le faire», toujours aux dires de Chouinard, insatisfait de leur rendement.

Faire plaisir aux partisans?

«Pour les partisans qui paient leurs billets, est-ce qu’on peut leur donner Caufield? Il a eu sa leçon. Les fans auraient au moins quelque chose d’intéressant à se mettre sous la dent», a soulevé Morissette.

