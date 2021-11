Pool NFL: six joueurs à cibler au ballottage

Revoilà le moment de la semaine où il est primordial de cibler des joueurs au ballottage dans un pool de football, et ce, afin de poursuivre les succès ou de renouer avec celui-ci.

Voici donc six athlètes qui pourraient bien connaître du succès dans les semaines à venir.

- Cam Newton, quart-arrière (disponible dans 83 % des ligues Yahoo!)

À son retour avec les Panthers de la Caroline la semaine dernière, Newton a été à l’origine de deux touchés, sans trop avoir vu le terrain. L’entraîneur-chef Matt Rhule a confirmé qu’il sera le partant contre l’équipe de football de Washington. Entouré de talentueux receveurs de passes et porteurs de ballon, le joueur par excellence de la saison 2015 pourrait être très payant.

- D’Onta Foreman, porteur de ballon (disponible dans 95 % des ligues Yahoo!)

Depuis la blessure de Derrick Henry, c’est Foreman qui a été le plus utilisé chez les porteurs de ballon des Titans du Tennessee. S’il continue de bien faire quand on lui remet le ballon, il ne serait pas surprenant que son entraîneur délaisse l’utilisation de plusieurs demis et que l’athlète de 25 ans prenne toute la place dans le champ arrière des siens.

- Wayne Gallman fils, porteur de ballon (disponible dans 99 % des ligues Yahoo!)

Comme dans le cas de Foreman, Gallman fils profite d’une blessure pour se faire un nom. Dimanche dernier, quand Cordarrelle Patterson est tombé au combat, il a couru avec le ballon 15 fois pour 55 verges. Il devrait être le numéro 1 des Falcons d’Atlanta quand ceux-ci se mesureront aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

- Robby Anderson, receveur de passes (disponible dans 61 % des ligues Yahoo!)

Abandonné par de nombreux poolers depuis le début de la saison, Anderson a connu un regain de vie en l’absence de Sam Darnold derrière le centre des Panthers. Il semble y avoir une connexion naturelle entre lui et Newton. Reste à voir si cela lui permettra d’engranger des points dans les prochaines semaines.

- Donovan Peoples-Jones, receveur de passes (disponible dans 72 % des ligues Yahoo!)

La semaine dernière, Peoples-Jones a livré sa pire performance depuis longtemps. Il avait toutefois amassé au moins 70 verges de gains à ses trois sorties précédentes. Le porte-couleurs des Bengals de Cincinnati a aussi inscrit trois touchés lors de ses trois duels. Face aux faibles Lions de Detroit dimanche, le receveur aura une excellente occasion de rebondir.

- Dan Arnold, ailier rapproché (disponible dans 73 % des ligues Yahoo!)

Même si l’attaque des Jaguars de Jacksonville n’est pas la plus excitante, le fait qu’Arnold est ciblé de façon constante le rend très intéressant pour les poolers. À ses cinq derniers matchs, il a été visé au moins cinq fois par match. Le joueur de quatrième année a aussi amassé 60 verges ou plus dans quatre de ses cinq parties.