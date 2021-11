Mackenzie Blackwood avec Équipe Canada?

Les Devils du New Jersey surprennent bien des gens depuis le début de la saison et le meilleur pourrait bien être à venir.

C'est ce qu'Alain Nasreddine a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Nous sommes quand même satisfaits de notre début de saison. Si tu regardes notre calendrier, on a eu un voyage dans l'Ouest où nous nous sommes bien débrouillés. En revenant à la maison, on a eu plusieurs gros tests contre la Floride, les Islanders et les Bruins. On a réussi à bien se démarquer. Après 13 matchs, nous sommes quand même contents.»

L'entraîneur adjoint des Devils ne veut toutefois pas mettre trop de pression sur les épaules de son équipe et refuse de parler de séries éliminatoires, pour le moment.

«Il est un peu de bonne heure pour commencer à regarder le classement et les séries. Il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Pour nous, on veut rester dans la compétition toute la saison. On veut arriver au mois de mars et que les matchs soient importants pour nous. C'est certain qu'on voulait avoir un bon début de saison. On veut continuer à s'améliorer et rester dans la course.»

L'ancien des Canadiens tenait également à louanger le jeune Dawson Mercer, qui brille à sa première saison au New Jersey.

«C'est impressionnant de voir tout ce qu'il est capable de faire, malgré son jeune âge. On savait que c'était un bon jeune joueur, mais on ne s'attendait pas à le voir avoir un impact aussi important. Avec la perte de Jack Hughes, c'est vraiment lui qui mène notre offensive. Il est présent à chaque match et parvient à créer des choses. S'il y a un joueur qu'on peut dire que c'est notre ''MVP'', c'est lui.»

Nasreddine a terminé son entrevue en y allant d'une déclaration intéressante. Selon lui, Mackenzie Blackwood pourrait bien être de l'équipe canadienne lors des prochains Jeux olympiques.

«Il sera de retour très prochainement avec nous. C'est un joueur d'impact. Je vais même aller jusqu'à dire que, tout dépendant ce qui arrive avec Carey Price, Blackwood sera dans la lutte pour être avec l'équipe du Canada pour les Jeux olympiques.»

