Un premier départ pour Newton?

Le quart-arrière Cam Newton pourrait obtenir son premier départ de la saison avec les Panthers de la Caroline, dimanche prochain, quand ils recevront la visite de l’équipe de football de Washington au Bank of America Stadium.

L’entraîneur-chef Matt Rhule a confirmé que ce scénario était bien possible et qu’il allait tout faire pour que son pivot soit prêt à temps.

«Nous allons donner à Cam la majorité des répétitions au sein de la première équipe afin qu’il soit à jour le plus rapidement possible», a confirmé Rhule, sur le site internet de son équipe.

«Nous allons le préparer pour qu’il soit prêt et s’il est prêt, tant mieux pour nous. S’il n’est pas prêt pour tout faire, bien sûr, nous aurons P.J. [Walker] de disponible. C’est notre plan pour l’instant. Nous ferons donc de notre mieux et nous verrons où il en est rendu plus tard cette semaine. Mais une chose est sûre, c’est qu’il obtiendra la majorité des répétitions.»

Newton est arrivé jeudi avec les Panthers, à titre de joueur autonome, dans ce qui s’avérait être une réunion, puisque l’organisation avait fait du pivot le tout premier choix au total du repêchage de 2011. Le divorce entre les deux partis avait toutefois été prononcé au terme de la saison 2019 et Newton en avait profité pour se joindre aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ces derniers l’ont toutefois libéré durant le plus récent camp d’entraînement.

À son premier match de la saison dans l’uniforme des Panthers, contre les Cardinals de l’Arizona, dimanche dernier, l’athlète de 32 ans a été très peu utilisé, mais il a tout de même été à l’origine des deux premiers touchés des siens. Il a d’abord porté le ballon lui-même sur deux verges pour inscrire le majeur, sur la première séquence à l’attaque des siens. Sur la suivante, il a effectué une courte remise de deux verges au receveur de passes Robbie Anderson.

«Il a fait un bon travail considérant qu’il était prêt pour environ 10 jeux», a ajouté Rhule.

Newton a finalement complété le match avec trois passes réussies sur quatre tentatives, pour huit verges, en plus de porter le ballon trois fois pour 14 autres verges.