Sentiment d’urgence à Pittsburgh

Frappés par les blessures et la COVID-19, les Penguins de Pittsburgh retrouvent peu à peu tous leurs soldats, dont leur capitaine Sidney Crosby. Le sentiment urgent d’agir commence toutefois à se faire sentir, puisque le club multiplie les défaites.

Cette saison, la troupe de Mike Sullivan n’a jamais pu profiter d’une formation complète. Ainsi, seulement neuf joueurs ont disputé toutes les rencontres. L’entraîneur-chef lui-même a raté cinq parties en raison d’un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Les nombreux blessés et malades sont néanmoins tous de retour dans la formation, sauf Evgeni Malkin, qui se remet toujours d’une opération au genou. Mais certains, comme Crosby, n’ont vu que très peu d’action au cours des derniers mois et une période de rodage sera nécessaire.

«C’est son deuxième match en cinq ou six mois, a ainsi fait valoir Sullivan en conférence de presse, dimanche à Washington, après une dure défaite de 6 à 1 face aux Capitals au cours de laquelle Crosby a été blanchi.

«Je pense que nous devons comprendre où il en est et ce qu’il vient de traverser au cours des 10 derniers jours [avec la COVID-19]. J’ai trouvé qu’il a joué avec intensité dans des circonstances vraiment difficiles, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il ira de mieux en mieux au fil des jours et des matchs.»

Pas de place à l'erreur

Les Penguins n’ont néanmoins pas le luxe d’attendre bien longtemps avant d'accumuler les victoires. En effet, avec deux défaites en autant de jours, cette fin de semaine, ils ont perdu sept de leurs neuf dernières sorties et sont actuellement septièmes et avant-derniers dans la section Métropolitaine, à sept points des Rangers de New York et de la troisième place.

Les joueurs savent donc pertinemment qu’il n’y a déjà que très peu de place pour les mauvaises performances. Ils doivent accueillir les Sabres de Buffalo, mardi, avant d’amorcer un périple de trois matchs qui les fera notamment passer à Montréal pour un affrontement avec le Canadien, jeudi.

«C’est [une séquence] importante, a confirmé le défenseur Brian Dumoulin. Nous allons jouer beaucoup de matchs prochainement; nous voulons nous sentir bien à propos de notre jeu et commencer à jouer mieux.»

«Je sais que c'est en nous. Je sais que nous l'avons. Nous l'avons montré», a-t-il conclu.