Les Whitecaps pourraient être très payants

Un parieur qui a foi en les Whitecaps de Vancouver pourrait mettre la main sur une somme imposante.

Lundi, le site internet de la Major League Soccer (MLS) a révélé les cotes concernant les chances de victoire des 14 équipes qui participent aux éliminatoires.

C’est la formation de la Colombie-Britannique qui a les moins bonnes chances de mettre la main sur la Coupe MLS selon le site spécialisé BetMGM.

La cote des Whitescaps est de 29,00 ce qui signifie qu’un parieur qui mettrait 100 $ sur ce club pourrait empocher 2900 $. Initialement au début de la saison, la cote de Vancouver était de 66,00.

La troupe de l’entraîneur-chef Vanni Sartini a conclu sa saison au sixième rang de l’Association de l’Ouest, et ce, en vertu d’un dossier de 12-13-9. Elle n’a par ailleurs pas connu la défaite à ses sept derniers matchs de la saison régulière. Les Whitecaps disputeront leur premier affrontement éliminatoire samedi prochain contre le Sporting KC de Kansas City.

C’est le Revolution de la Nouvelle-Angleterre qui a la cote la plus faible avec 4,00. Cela n’a rien de surprenant quand on considère que cette formation a dominé en saison régulière. Elle a maintenu un dossier de 22-7-5 et amassé 73 points au classement, ce qui représente 12 points de plus que n’importe quelle autre équipe de la MLS.