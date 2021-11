«L’entraîneur doit aider ses joueurs à s’en sortir»

Les Canadiens de Montréal ont récolté un point sur une possibilité de quatre ce week-end. Malgré des signes encourageants, le naturel est rapidement revenu au galop.

La troupe de Dominique Ducharme a baissé pavillon par la marque de 3-2 en prolongation face aux Red Wings samedi soir avant de s’incliner au compte de 5-2 face aux Bruins dimanche.

«Ça avait bien débuté face aux Bruins. Le Tricolore disputait un deuxième bon match consécutif et dans le temps de le dire, tout a basculé. La fragilité de cette équipe est inquiétante», a expliqué Éric Fichaud de passage à l’émission JiC.

Les vétérans Brendan Gallagher et Jeff Petry éprouvent certaines difficultés sur la glace et l'impatience se fait ressentir dans leurs cas.

«Imaginez la frustration de Petry lorsqu’il est au banc et voit un Chris Wideman qui évoluait en KHL la saison dernière à sa place sur l’avantage numérique. L’entraîneur doit également aider ses joueurs à s’en sortir, ça va des deux côtés», a soulevé Maxim Lapierre.

La troupe de Dominique Ducharme n’a toujours pas été en mesure de signer deux gains consécutifs depuis le début de la campagne.

«Je me demande réellement si les gars sont en bonne forme physique. Gallagher est travaillant, mais quand je le vois à bout de souffle et agenouillé contre son bâton après un échec-avant de cinq secondes, je me pose des questions. Je serais curieux d'analyser les tests physiques des joueurs du CH», toujours selon l’agitateur, Maxim Lapierre.

