Choix éclairés pour la Ligue Fantasy (semaine du 15 au 21 novembre)

Plusieurs options intéressantes s'offrent à vous cette semaine dans la Ligue Fantasy de TVA Sports.

Lors de cette période de temps, les Capitals vont disputer quatre matchs face à des équipes de l'Ouest. Alex Ovechkin, qui compte pour trois points, ainsi que Evgeny Kuznetsov représentent donc des choix logiques.

Puisque le Lightning et les Islanders seront également en action à quatre reprises, Steven Stamkos et Mathew Barzal sont des options à considérer.

Le capitaine de Tampa Bay produit à un rythme de plus d'un point par match, depuis le début de la saison, et ne compte que pour trois points.

Parlant du Lightning, Victor Hedman chez les défenseurs et Andrei Vasilevskiy comme gardien sont des sélections certaines cette semaine.

Puisque les Maple Leafs de Toronto sont du nombre des équipes que l'on pourra voir quatre fois, Auston Matthews, Morgan Rielly et Jack Campbell représentent des choix intéressants.

Participez à la Ligue Fantasy Hockey TVA Sports et courez la chance de remporter un voyage pour deux personnes au match des étoiles de la LNH 2023 et des prix hebdomadaires. C'est facile et gratuit!