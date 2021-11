Beaucoup de distractions chez les Sénateurs

La saison est loin d’être facile sur les Sénateurs d’Ottawa, qui éprouvent des ennuis sur la glace et à l’infirmerie avec une éclosion de cas de coronavirus décimant leurs rangs.

Privés d’une dizaine de joueurs, incluant l’attaquant Drake Batherson qui venait de se payer une soirée de quatre points aux dépens des Penguins de Pittsburgh dans une victoire de 6 à 3 la veille, les «Sens» n’ont pas fait le poids devant les Flames de Calgary, dimanche.

Blanchis au compte de 4 à 0 (voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus), les hommes de l’entraîneur-chef D.J. Smith occupent le dernier rang de la section Atlantique avec une pauvre fiche de 4-10-1, détenant deux matchs en main sur le Canadien de Montréal, septième avec 10 points.

Même s’il est facile d’évoquer les absents pour expliquer les problèmes du club, les hockeyeurs appelés à prendre le relais ainsi que le reste de l’organisation ne veulent pas en entendre parler, enfin, le moins possible.

«Mentalement, c’est dur parce que des gars arrivent ici et ne savent pas s’ils joueront ou non. Ça représente beaucoup de distractions. C’est déjà assez dur de gagner dans la Ligue nationale [LNH] sans tout ce bruit et la réalité reliée aux tests et aux retraits de dernière minute», a souligné Smith selon des propos rapportés par le quotidien «Ottawa Sun».

«Je ne veux pas donner des excuses, car c’est la LNH et nous devons trouver des moyens de gagner, mais cette fois-ci, ce fut ardu.»

Reste que pour le capitaine Brady Tkachuk, «Il n’y a pas d’excuses», a-t-il affirmé en précisant que les éléments en place doivent accomplir le boulot.

Incertitude

Avec la COVID-19 bien présente dans l’entourage de la formation ottavienne et le délai de guérison incertain des joueurs inactifs, les Sénateurs ne savent pas trop à quoi s’attendre. Cependant, les patineurs en uniforme auront à prendre les bouchées doubles.

«C’est malheureux, car notre priorité numéro 1, c’est que les gars soient sains et saufs. Pour le reste, il s’agit d’une occasion pour d’autres gars, a mentionné le défenseur Michael Del Zotto. Concernant la santé et les familles, vous souhaitez le meilleur aux gars, mais en ce qui a trait au hockey et au côté affaires, c’est une opportunité pour d’autres de prouver qu’ils peuvent effectuer le travail.»

«Je ne vais pas m’asseoir et trouver des excuses. C’est triste de ne pouvoir bâtir une chimie avec les attaquants et particulièrement avec le partenaire de la paire défensive, a-t-il ajouté. On s’est donné une chance de gagner en première période et on a parlé de réaliser les petites choses correctement et de prêter attention aux détails afin de pouvoir l’emporter régulièrement. Cette fois, nous ne l’avons pas fait au deuxième engagement.»

Les Sénateurs tenteront de rebondir en visitant les Devils du New Jersey, mardi.