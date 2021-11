Coupe Davis: forfait pour Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, 11e mondial, a déclaré forfait dimanche pour la phase finale de la Coupe Davis qui débute le 25 novembre.

Auger-Aliassime justifie sa décision par des douleurs à un genou qu'il a « du mal à apaiser depuis quelques mois », a-t-il expliqué sur son compte Twitter.

À lire aussi: Shapovalov perd sa couronne à Stockholm

« J'ai été avisé par mon équipe médicale que les prochaines semaines seraient importantes pour moi dans le but de me reposer et de bien préparer mon corps avant le début de l'année 2022 », a poursuivi « FAA ».

Le Canadien, 21 ans, a atteint en 2021 le dernier carré de l'US Open en septembre et les quarts de finale à Wimbledon en juillet.

Le Canada affrontera le Kazakhstan et la Suède dans la phase de groupes de la Coupe Davis 2021 à Madrid.