«C’est un désastre, quel idiot!»

Victime d’une attaque beaucoup trop ambitieuse de Yuki Tsunoda tôt dans la course, le Québécois Lance Stroll a dû se battre avec une voiture endommagée tout au long du Grand Prix du Brésil avant d’abandonner à un peu plus de 20 tours de la fin, dimanche à Sao Paulo.

Le premier tour a permis à Stroll de gagner deux positions, dont une en raison d’une crevaison subie par Lando Norris (McLaren), mais Tsunoda a ensuite fortement compromis sa course en tentant l’intérieur au premier virage. Le fond plat de Stroll a été endommagé, et l’athlète de 23 ans s’est ensuite plaint d’un manque cruel d’appui et d’adhérence, non sans perdre patience.

«C’est un désastre. Il y a tellement de sous-virage. Quel idiot», s’est ainsi emporté Stroll à la radio pendant l’intervention de la voiture de sécurité qui a permis de retirer les débris de la voiture de Tsunoda qui gisaient sur la piste.

Stroll est malgré tout parvenu à dépasser Fernando Alonso (Alpine) à la relance, mais son rythme s’est ensuite dégradé, forçant Aston Martin à mettre un terme à sa course afin de préserver le bloc motopropulseur.

Stroll était beaucoup plus mesuré dans ses propos après la course, même s’il déplorait les conséquences de cet accrochage.

«[Tsunoda] était sur les gommes tendres et j’étais sur les gommes médiums, donc à ce stade il était plus rapide, a ainsi analysé Stroll dans un communiqué. Je pense que sa décision était désespérée et qu'il était beaucoup trop optimiste. Ce contact a endommagé ma voiture et à partir de là, d'autres pièces sont tombées, ce qui signifie que le rythme s'est empiré et que nous avons simplement reculé.»

Pendant ce temps, Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) sortaient les coudes dans la lutte pour la victoire à l’avant. C’est finalement le Britannique qui a eu le dernier mot, tandis que Valtteri Bottas (Mercedes) a complété le podium.

Sebastian Vettel (Aston Martin) a terminé 11e, tandis que le Canadien Nicholas Latifi a vu le drapeau à damiers en 16e place.