À voir: solide bataille de colosses!

La marmite a sauté à la fin de la deuxième période du match entre les Sénateurs et les Flames, dimanche soir, à Ottawa.

Une solide bagarre a éclaté entre Zach Sanford et Erik Gudbranson alors qu’il ne restait plus de temps à écouler au cadran. Plusieurs puissants coups ont été portés de part et d’autre. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Brady Tkachuk a bien voulu s'en mêler comme troisième homme, mais les arbitres l’ont fait changer d’idée.