Stutzle décolle, les Sénateurs l’emportent

Tim Stutzle a compté son premier but de l’année pour aider les Sénateurs d’Ottawa à battre les Penguins de Pittsburgh 6 à 3, samedi soir, au Centre Canadian Tire.

Pour la majorité de la rencontre, les Sénateurs ont malmené leurs rivaux en visite en Ontario. En effet, les favoris de la foule ont compté les cinq premiers filets du match, dont le quatrième qui est provenu du bâton de l’Allemand, en avantage numérique.

Les Penguins ont peut-être donné une légère frousse aux favoris de la foule quand ils ont activé la machine et que Kasperi Kapanen et Evan Rodrigues ont marqué trois filets rapides en 4 min 8 s en deuxième moitié du troisième engagement.

Drake Batherson a toutefois scellé l’issue de la rencontre en comptant dans un filet désert pour compléter sa soirée de quatre points.

Zach Sanford, Michael Del Zotto et Parker Kelly ont eux aussi trouvé le fond du filet.

Lassi Thompson a récolté son premier point dans la Ligue nationale de hockey (LNH) quand il s’est fait complice de la réussite de Del Zotto.

Les Maple Leafs triomphent au dernier instant

À Buffalo, un but de Morgan Rielly alors qu’il restait 11 secondes au temps réglementaire a permis aux Maple Leafs de Toronto de vaincre les Sabres 5 à 4.

Alexander Kerfoot a d’abord intercepté une sortie de zone des Sabres avant de remettre la rondelle à son défenseur, qui a déjoué le gardien Aaron Dell d’un tir précis. Les deux hommes récoltaient ainsi chacun leur deuxième point de la rencontre.

Outre Rielly, David Kampf, Ondrej Kase, Michael Bunting et John Tavares ont secoué les cordages pour les visiteurs.

Pour les Sabres, deux filets en l’espace de 59 secondes au dernier tiers leur avaient permis de créer l’égalité 4 à 4. Jeff Skinner et Rasmus Dahlin ont alors fait scintiller la lanterne. Skinner a aussi marqué un autre filet en première période, lui qui a aussi amassé une mention d’aide, sur le but de Tage Thompson.

Des doublés pour Panarin et Kreider

À Columbus, Artemi Panarin et Chris Kreider ont chacun secoué les cordages à deux reprises pour offrir un gain de 5 à 3 aux Rangers de New York, contre les Blue Jackets.

Panarin a ainsi récolté ses troisième et quatrième buts de la saison, tandis que Kreider a fait monter son compteur à 11. L’une de ses deux réussites du soir a été réussie en avantage numérique.

Ryan Strome et Adam Fox ont quant à eux obtenu deux mentions d’aide chacun, tandis que Jacob Trouba a aussi fini son match avec deux points, soit un but et une passe.

Le gardien Igor Shesterkin a signé la victoire avec une performance de 31 arrêts, mais il a dû quitter le match prématurément, en troisième période, en raison d’une blessure.

La bataille de la Floride à l’avantage du Lightning

Au Amalie Arena, le Lightning de Tampa Bay a enlevé les honneurs de la deuxième manche du duel de la Floride, contre les Panthers, par la marque de 3 à 2 en prolongation.

Durant la période supplémentaire, Ondrej Palat a récupéré la rondelle derrière son filet et l’a directement envoyée vers Brayden Point, qui l’a reçue à la ligne bleue des Panthers, avant de s’échapper et de mettre fin au débat.

Le Lightning s’était offert une avance de 2 à 0, à mi-chemin dans le match, grâce à Pat Maroon et Victor Hedman, mais les visiteurs ont répliqué avec deux buts en 36 secondes, par l’entremise de Jonathan Huberdeau et Eetu Luostarinen.

Le gardien Andrei Vasilevskiy a toutefois repoussé toutes les autres attaques des Panthers et a fini le match avec 26 arrêts dans la victoire.