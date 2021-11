La saison de Robert Woods est terminée

C’est un malheureux concours de circonstances, mais les Rams de Los Angeles ont engagé Odell Beckham fils au bon moment puisqu’il ont appris dans la nuit de vendredi que le receveur de passes Robert Woods allait devoir rater le reste de la saison en raison d’une blessure.

Selon le réseau ESPN, l’athlète de 29 ans s’est déchiré un ligament croisé antérieur à l’entraînement de vendredi. Woods se serait blessé au genou, mais a terminé l’entraînement et a répondu aux questions des journalistes sans que personne ne soit au courant.

Des tests ont révélé par la suite la gravité de la blessure de Woods, qui devrait rater plusieurs mois d’activités.

L’ancien des Bills de Buffalo a capté 45 passes pour des gains de 556 verges et quatre touchés. Il a également ajouté un majeur par la course, et se dirigeait vers l’une des meilleures saisons de sa carrière avec les Rams, de sérieux prétendants au titre du Super Bowl.

Cooper Kupp, qui connait une saison de rêve, devrait encore être la cible préférée du quart-arrière Matthew Stafford, mais l’arrivée de Beckham fils lui donnera un peu de marge de manœuvre avec la perte de Woods.

«OBJ» a été engagé par les Rams vendredi, après avoir été libéré par les Browns de Cleveland plus tôt cette saison. Il devrait faire ses début avec Los Angeles lundi, contre les 49ers de San Francisco, selon ESPN.