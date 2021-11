France et Belgique qualifiés, les Pays-Bas toujours pas

La France et la Belgique ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar samedi soir lors de la 9e et avant-dernière journée des qualifications, en s'imposant respectivement contre le Kazakhstan (8-0) et l'Estonie (3-1), alors que les Pays-Bas accrochés au Monténégro (2-2) devront patienter.

Français et Belges rejoignent ainsi les Allemands et les Danois dans le wagon des premiers qualifiés de la zone Europe.

Avant son dernier match en Finlande mardi, la France championne du monde en titre a offert un festival offensif à son public avec notamment un quadruplé de sa star Kylian Mbappé. Les Bleus sont assurés de terminer en tête de leur groupe puisqu'ils devancent de quatre points leurs futurs adversaires finlandais, qui sont allés s'imposer 3-1 en Bosnie-Herzégovine en début d'après-midi.

Revenus exceptionnellement au Parc des Princes de Paris au lieu du Stade de France, les Bleus, invaincus (4 victoires, 3 nuls), ont surclassé de bien faibles Kazakhstanais, derniers de la poule (4 nuls, 5 défaites). Les buts ont été marqués par Mbappé (6e, 12e, 32e, 87e), Karim Benzema (5e, 59e), Adrien Rabiot (75e) et Antoine Griezmann sur penalty (84e).

Dans ce groupe, la deuxième place qualificative pour les barrages se jouera lors de la dernière journée mardi entre la Finlande (2e, 11 pts) et l'Ukraine (3e, 9 pts), qui se déplacera en Bosnie.

Au stade du Roi Baudouin de Bruxelles, la Belgique a elle aussi assuré l'essentiel en dominant l'Estonie grâce à des buts de Christian Benteke (11e), l'attaquant de Crystal Palace qui a profité d'une erreur du gardien adverse Matvei Igonen, et de Yannick Carrasco (53e), d'un tir en pleine lucarne, et Thorgan Hazard (74e), quatre minutes après que Erik Sorga a réduit la marque.

La Belgique jouera son dernier match mardi au Pays de Galles qui tentera d'accrocher définitivement la deuxième place du groupe et d'accéder aux barrages. Vainqueur samedi du Belarus à Cardiff (5-1), le Pays de Galles est en effet deuxième mais avec seulement trois points d'avance sur la République tchèque, qui elle accueillera l'Estonie lors de la dernière journée. Les Tchèques étaient exempts samedi.

À Podgorica, pour le compte du groupe G, les Pays-Bas de Louis Van Gaal menaient 2-0 après un doublé de Memphis Depay (25e sur penalty, 54e) mais ont concédé deux buts en fin de match Ilija Vukotic, auteur d'un doublé (82e, 86e).

Tout se jouera donc sans ce groupe lors de la dernière journée. Les Pays-Bas, 1er avec 20 points, recevront la Norvège (3e, 18 pts), et la Turquie (2e, 18 pts également) se déplacera au Monténégro. Les Pays-Bas avaient manqué le dernier Mondial en Russie.

Samedi la Turquie a écrasé Gibraltar (6-0) et la Norvège n'a pu faire que match nul à domicile contre la Lettonie (0-0), sans sa star Erling Haaland, blessé.