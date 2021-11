CH : une première depuis le 1er mai?

Remporter deux matchs de suite. Rien de plus banal dans la Ligue nationale de hockey, direz-vous.

Avec raison.

Sauf que les Canadiens, en cette saison 2021-2022, n’ont toujours pas réalisé «l’exploit». À vrai dire, l’équipe ne compte que quatre victoires en 15 matchs et tous ses gains ont été entrecoupés de cuisants revers.

Victorieux jeudi contre les Flames (gain de 4-2), le Tricolore tentera donc, samedi soir contre les Red Wings (le match vous sera présenté sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct dès 19h), d’être au cœur d’une «séquence» victorieuse en saison régulière pour la toute première fois depuis... le 1er mai dernier. C’était il y a six mois. Et c’était, évidemment, la saison dernière. Ça commence à faire un bail. Un sacré bail!

Une équipe pleine de surprises

Malgré le fait qu’il ait battu Detroit deux fois en deux matchs jusqu’ici cette saison, le Bleu-blanc-rouge, ne peut se permettre d’aborder la rencontre de samedi avec mollesse.

Les Red Wings ont les outils pour rivaliser et occupent d’ailleurs le troisième rang de la division Atlantique en vertu d’une fiche de 7-6-2. Ils seraient donc des séries si elles débutaient aujourd’hui. Bon, les hommes en rouge et blanc ont disputé quelques matchs de plus que leurs poursuivants, mais quand même.

Avec 43 filets, l’attaque des «Wings» est plus productive que celle du CH (32), qui a lui aussi disputé 15 matchs. Elle devance également celle... des Maple Leafs (38 buts en 15 matchs).

Il faut aussi mentionner que Tyler Bertuzzi, qui avait raté les deux premiers matchs Detroit-Montréal (sa décision de ne pas être vacciné l’oblige à ne jouer qu’aux États-Unis) sera cette fois ci de la partie, car le duel est présenté au pays de l’Oncle Sam. Sa présence n’est pas à négliger, car il trône au sommet des pointeurs et des buteurs des Red Wings (9 buts, 6 aides en 12 matchs).

À surveiller également parmi les hommes de Jeff Blashill, les jeunes Lucas Raymond et Moritz Seider. Bien qu’ils en soient tous les deux à leur première saison dans la LNH, les deux patineurs, chacun à leur façon, génèrent beaucoup d’offensive.

Bâtir sur le positif

Du côté du CH, plusieurs joueurs ont connu un fort match il y a deux jours. Nick Suzuki, Brendan Gallagher, Mike Hoffman, Tyler Toffoli, David Savard et Alexander Romanov sont du nombre et il est franchement à souhaiter que tous bâtissent là-dessus et récidivent à Detroit.

Actuellement, les Canadiens sont septièmes dans l’Atlantique. La charge de travail pour simplement espérer participer aux séries éliminatoires est donc immense.

Aussi bien se mettre à gagner des matchs rapidement!