À TVA SPORTS | Canadiens – Red Wings

Les Canadiens de Montréal (4-10-1) croisent le fer avec les Red Wings de Détroit (7-6-2) pour une troisième fois cette saison. La troupe de Dominique Ducharme a remporté les deux premiers duels.

La rencontre est présentée sur les ondes de TVA Sports et au TVA Sports direct.

Nous sommes en première période. La marque est de 1-0 en faveur des Canadiens.

SOMMAIRE

DEUXIÈME PÉRIODE

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:47 - Mike Hoffman dirige son tir signature, mais frappe la tige métallique.

19:12 - Tyler Bertuzzi sert un coup de bâton à David Savard. Punition mineure.

19:02 - Dylan Larkin tente de contourner Jeff Petry et entre lourdement en collision avec Jake Allen.

Jake Allen sonné par un contact avec Dylan Larkin -

18:11 - Michael Pezzetta et Moritz Seider écopent les deux d'une punition mineure pour rudesse.

15:47 - Jake Allen trace bien la rondelle et est très agressif dans ses déplacements. Il ferme la porte devant le tir frappé de Filip Zadina.

14:52 - Michael Pezzetta en fait trop au goût de l'officiel et est chassé pour avoir sorti le crochet à l'endroit de Tyler Bertuzzi.

11:05 - Le quatrième trio du CH composé de Ryan Poehling, Alex Belzile et Michael Pezzetta se démarque jusqu'ici dans la rencontre. Pezzetta bat la défense des Wings de vitesse et dirige un lancer à une seule main vers le portier Alex Nedeljkovic.

10:52 - Tyler Bertuzzi tricote et remet de brillante façon en retrait à l'attaquant Dylan Larkin qui dégaine, mais la rondelle rate la cible.

08:23 - Brendan Gallagher tente une remise vers Josh Anderson oublié devant la cage des Wings, mais rate de peu.

05:51 - Le premier but du Tricolore semble fouetter les Wings qui sont beaucoup plus agressifs et impliqués.

04:56 - Dès le tomber de la rondelle, Filip Zadina s'échappe et décoche un bon tir. Jake Allen dit non.

04:39 - BUT MTL Ryan Poehling inscrit son premier de la saison d’un précis tir des poignets. Mention honorable à Michael Pezzetta qui récolte son premier point dans le circuit Bettman.

Poehling marque son 1er but de la saison -

02:56 - La meilleure occasion revient à Lucas Raymond qui dirige un puissant tir sur réception, mais Jake Allen veille au grain très agressif dans sa position.

01:37 - Ben Chiarot prend le chemin du cachot pour avoir rudoyé l'attaquant Tyler Bertuzzi qui a lourdement chuté contre la rampe.

01:19 - Joel Armia accepte la remise par derrière de Jake Evans et y va d'un tir vif vers la cage des locaux, Alex Nedeljkovic ferme la porte.

01:11 - Nick Suzuki dirige un premier tir dans la rencontre vers Alex Nedeljkovic.

00:30 - Josh Anderson est fidèle à lui-même et applique une bonne mise en échec à l'endroit de Michael Rasmussen en zone offensive.

00:00 - Début de la rencontre.

Devant le filet

Jake Allen Fiche: 4-8-1 / Moyenne de buts alloués: 2,85 / Taux d’efficacité: ,902%

Alex Nedeljkovic Fiche: 3-2-2 / Moyenne de buts alloués: 2,89 / Taux d’efficacité: ,914%