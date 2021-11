LNH: des épreuves d’habiletés sur la Strip?

La Ligue nationale de hockey (LNH) songe sérieusement à tenir deux nouvelles épreuves qui auraient lieu à l’extérieur dans le cadre du concours d’habiletés organisé en marge du match des étoiles 2022 à Las Vegas.

Selon ce qu’a rapporté jeudi le réseau ESPN, le circuit Bettman est en pourparlers avec les autorités municipales concernées afin d’obtenir l’autorisation pour présenter ces compétitions sur la célèbre Strip. Les représentants de la ligue, qui étaient d’ailleurs dans la Ville du vice plus tôt cette semaine pour discuter avec notamment les élus locaux, la police et les responsables de l’hôtel The Bellagio, prévoient cependant la tenue des épreuves traditionnelles du concours, comme celle du lancer le plus puissant, à l’intérieur du T-Mobile Arena; celui-ci se tiendra le 4 février, tandis que la classique des étoiles se déroulera le lendemain.

D’après la même source, les nouveautés au programme seront inspirées de Las Vegas. Si le projet est accepté, une partie de la Strip sera partiellement fermée à la circulation routière.

Le weekend des étoiles précédera la pause des Jeux olympiques de Pékin prévue au calendrier régulier. Ainsi, les équipes de la LNH joueront jusqu’au 2 février pour ensuite reprendre le collier exactement trois semaines plus tard.