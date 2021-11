La constance de Trainer lui rapporte

L’Américain Martin Trainer a remis une deuxième carte consécutive de 65 (-5), vendredi, au terme de la seconde ronde de l’Omnium Hewlett Packard Enterprise, présenté à Houston, au Texas, pour s’emparer de la première position.

Trainer a réussi un sans-faute ponctué de cinq oiselets, ce qui lui confère un cumulatif de 130 (-10). Sa première place n’est toutefois que temporaire, puisque plusieurs golfeurs étaient toujours sur le parcours du Memorial Park quand la noirceur a forcé l’interruption des activités.

Parmi ceux qui ont toujours quelques trous à compléter et qui peuvent aspirer à entamer la troisième ronde au sommet du classement, Jason Kokrak est le mieux placé, lui qui affiche un pointage de -8, deux coups derrière Trainer, après 11 trous.

Six Canadiens ont entamé le tournoi, mais peu d’entre eux ont su se démarquer. Mackenzie Hughes est le mieux classé. Sa carte de 69 (-1) lui a permis de faire un saut de 29 positions au classement. Il pointe ainsi à égalité au 43e rang, lui qui flirte avec la normale.

Nick Taylor affiche aussi un pointage à égalité avec la normale, mais il a seulement terminé 13 des 18 trous de la deuxième ronde, qui sera complétée samedi matin.

Tous les autres représentants de l’unifolié sont en danger de manquer les rondes de la fin de semaine. Ce scénario est pratiquement chose assurée pour Roger Sloan et Adam Svensson, qui ont complété les 36 premiers fanions et affichent respectivement des cumulatifs de 144 (+4) et 145 (+5).

Ben Silverman, qui s’est qualifié pour ce tournoi de la PGA lundi, a joué cinq coups de plus que la normale sur le premier neuf. Il a ainsi dégringolé de 68 positions et risque d’être une victime du couperet, lui qui a un pointage de +2, mais il aura l’occasion d’éviter ce scénario sur les neuf trous de la deuxième ronde qu’il doit compléter.

Taylor Pendrith fait aussi partie du groupe qui n’a pas conclu sa journée de golf, lui qui a terminé 10 trous, mais il pointe loin derrière, avec un pointage de +7.

LPGA : les Canadiennes passent aux rondes de la fin de semaine

Sur le circuit féminin, les Canadiennes Brooke M. Henderson et Alena Sharp ont assuré leur place pour les troisième et quatrième rondes du Championnat Pelican, à Belleair, en Floride.

Les deux athlètes affichent un cumulatif de 136 (-4). Toutefois, leur deuxième journée a été différente l’une de l’autre. Sharp a réussi un sans-faute de quatre oiselets, pour remettre une carte de 66 (-4), tandis qu’Henderson a calé trois oiselets, mais commis deux bogueys, frappant ainsi l’objet blanc 69 (-1) fois.

Les Américaines Jennifer Kupcho et Lexi Thompson trônent au sommet du classement, au terme d’une ronde de 64 (-6). Les deux affichent un cumulatif de 129 (-11).