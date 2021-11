Les Sénateurs d’Ottawa sont frappés par une importante éclosion de COVID-19 alors que neuf joueurs sont présentement sur le carreau, ce qui cause plusieurs problèmes à l’organisation.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que tout le monde se porte plutôt bien dans les circonstances, selon ce qu’a indiqué le défenseur Thomas Chabot, vendredi soir, à l’émission «JiC».

«Il y a de plus en plus de gars touché par la COVID, mais en bout de ligne, ça fait partie de notre vie depuis les deux dernières années, a expliqué le patineur de 24 ans. Le plus important, c'est que tous les gars se sentent bien. Il n'y a personne d'extrêmement malade.»

Chabot a tout de même admis que les derniers jours ont été angoissants, notamment parce qu’il n’apparaissait pas certain que l’équipe allait compter sur suffisamment de joueurs en santé pour disputer ses matchs. Parce qu'en plus des cas de COVID, il y a beaucoup de blessures.

«On a rappelé des jeunes et ça leur a donné la chance de se prouver, a-t-il ensuite relativisé. On regarde hier, Lassi Thomson a eu l'occasion de jouer son premier match dans la Ligue nationale, je pense que c'est extraordinaire.»

Les temps sont durs

En plus de composer avec le satané virus, les «Sens» se retrouvent sur la corde raide au plan sportif, alors que l’équipe a perdu ses six derniers matchs.

«En ce moment c'est une séquence de match qui est difficile, il nous manque beaucoup de personnel, mais en même temps, on veut continuer de pousser et de jouer de la même façon», a expliqué Chabot avant d’ajouter qu’il sera primordial de se remettre à gagner lorsque les blessés et malades auront retrouvé la forme.

Tkachuk, un bon choix

Le défenseur québécois a également révélé avoir «été consulté» lors de la nomination de son coéquipier Brady Tkachuk à titre de capitaine de l’équipe.

«Quand la nouvelle a été annoncée, j'avais eu un "meeting" le matin avec Brady, a-t-il indiqué. C'est une décision qui est importante pour l'avenir de notre équipe. On parle à tous les jours de la direction dans laquelle on veut amener les Sénateurs d'Ottawa et je pense que Brady va être une partie importante de ça.»

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.