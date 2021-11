Enfin du renfort pour les Sharks

Sept joueurs ainsi que trois membres du personnel d’entraîneurs des Sharks de San Jose pourront réintégrer l’équipe après avoir été absents en raison de la COVID-19.

La formation californienne a annoncé vendredi que les noms des hockeyeurs Kevin Labanc, Erik Karlsson, Timo Meier, Jake Middleton, Matt Nieto et Radim Simek avaient été retirés de la liste des joueurs devant suivre le protocole relié au coronavirus.

• À lire aussi: Suzuki dans la mire de Hockey Canada

• À lire aussi: «Nous devrions avoir honte» - Bo Horvat

L’instructeur-chef Bob Boughner, tout comme Ray Tifts (instructeur physique) et Mike Aldrich (gérant d’équipement), pourront aussi revenir dans l’environnement de l’équipe.

En contrepartie, les Sharks ont cédé Sasha Chmelevski, Joel Kellman, Artemi Kniazev, John Leonard, Ryan Merkley, Jaycob Megna et Nicolas Meloche au Barracuda de San Jose, leur club-école dans la Ligue américaine.

Les joueurs qui ne sont plus soumis au protocole pourront renouer avec l’action samedi, lorsque leur club sera à Denver pour y affronter l’Avalanche du Colorado. Durant leur absence, les Sharks ont maintenu un dossier de 2-2-1.

La COVID-19 toujours présente chez les Penguins

Les noms de deux joueurs des Penguins de Pittsburgh ont été ajoutés à la liste des athlètes devant se plier au protocole de la COVID-19, vendredi.

Ainsi, Chad Ruhwedel et Marcus Pettersson ne pourront prendre part au duel prévu samedi contre les Sénateurs d’Ottawa. Le gouvernement canadien oblige les joueurs ayant été déclarés positifs au coronavirus, comme c’est le cas pour ces deux hommes, à respecter une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir jouer du côté nord de la frontière canado-américaine.

Par ailleurs, les Penguins ont également annoncé que leur gardien numéro 1 Tristan Jarry ne fera pas le voyage à Ottawa, puisqu’ils joueront deux matchs en autant de soirs. Jarry rejoindra les siens à Washington, où le club affrontera les Capitals, dimanche.

Pour combler ces pertes, l’organisation de la Pennsylvanie a rappelé le défenseur Juuso Riikola et le gardien québécois Louis Domingue de sa filiale de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine.

Une longue liste

Les Penguins étaient déjà privés des services de plusieurs joueurs importants en raison de blessures et du coronavirus.

Le capitaine de l’équipe, Sidney Crosby, avait raté les 12 premiers duels des siens, puisqu’il se remettait d’une intervention chirurgicale à un poignet subie durant le mois de septembre. Il a pu jouer un match le 30 octobre avant d’être frappé par la COVID-19.

Brian Dumoulin est aussi à l’écart en raison d’un test positif au coronavirus. Kristopher Letang, Jake Guentzel et l’entraineur-chef Mike Sullivan ont tous été en arrêt forcé après des tests positifs à la COVID-19 plus tôt dans la campagne. Evgeni Malkin, lui, est blessé à un genou et fait partie des blessés à long terme depuis le 20 septembre.