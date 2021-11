Un premier immortel chez les Blue Jackets

Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé jeudi que l’attaquant Rick Nash sera le premier joueur de l’équipe à voir son chandail retiré par l’organisation.

Le numéro 61 porté par l’homme de 37 ans sera hissé dans les hauteurs du Nationwide Arena lors d’une cérémonie qui précédera un match face aux Bruins de Boston, le 5 mars prochain.

Nash, repêché au premier rang de l’encan amateur de 2002, détient la plupart des records de la concession de l’Ohio. Ses 674 matchs, 289 buts, 258 mentions d’aide et 547 points constituent toutes des marques à battre chez les Jackets.

Finaliste pour le trophée Calder à sa première campagne, l’ailier gauche a ensuite explosé en 2003-2004 en inscrivant 41 filets pour mettre la main sur le trophée Maurice-Richard. L’Ontarien a dépassé le cap des 30 buts sept fois en neuf saisons à Columbus.

«Rick Nash a été le visage de notre équipe et notre meilleur joueur pendant une décennie. Il a représenté notre club sur la glace et à l’extérieur avec panache, classe et humilité. Personne ne mérite plus cet honneur que lui», a fait savoir par voie de communiqué le propriétaire majoritaire John P. McConnell.

«Un seul joueur peut être le premier dont le chandail est retiré par une concession et avec tout ce que Rick représente pour les Blue Jackets, c’est logique que ce soit lui», a ajouté le président John Davidson.

Capitaine de 2008 jusqu’à son départ pour les Rangers de New York en 2012, Nash est aujourd’hui retourné à ses premières amours, où il occupe le poste de directeur du développement des joueurs.