Un premier Bâton d’argent pour Vladimir Guerrero fils

Onze ans après le huitième et dernier Bâton d’argent de son père, Vladimir Guerrero fils a remporté son premier prix en carrière, jeudi.

Le Dominicain qui évolue au premier but est parmi les trois joueurs des Blue Jays de Toronto à avoir mis la main sur un Bâton d’argent pour la saison 2021. Marcus Semien, au deuxième coussin, et le voltigeur Teoscar Hernandez sont les autres lauréats de la seule équipe canadienne du baseball majeur.

Guerrero fils est devenu le plus jeune athlète des Jays à remporter cet honneur, à 22 ans. Celui qui est né à Montréal a connu une saison de rêve à la plaque en menant les ligues majeures pour les circuits avec 48. Invité à son premier match des étoiles en 2021, il a également dominé au niveau des passages à la plaque (123), en plus de mener l’Américaine dans diverses catégories offensives.

En 2010, Vladimir Guerrero père avait remporté un huitième Bâton d’argent, avec les Rangers du Texas, son seul à la position de frappeur désigné. Il en avait précédemment remporté sept comme voltigeur, dont trois sous les couleurs des Expos de Montréal.

Semien a aussi mis la main sur le trophée pour la première fois, tandis qu’Hernandez l’a gagné pour une deuxième saison consécutive.

Les Braves en vedette

Vainqueurs de la plus récente Série mondiale, les Braves d’Atlanta ont raflé quatre trophées argentés. Freddie Freeman, au premier but, a mené la charge avec sa troisième conquête de suite, lui qui a montré une moyenne au bâton de ,300, en plus de cogner 31 longues balles.

Ozzie Albies, qui a dépassé la trentaine de circuits, la vingtaine de coussins volés et la centaine de points produits, l’a emporté au deuxième but. Austin Riley, au troisième coussin, a complété le tour du diamant des Braves. Le lanceur Max Fried a aussi ajouté à cette récolte des champions.

Aucune surprise ici, mais Shohei Ohtani a ajouté un premier Bâton d’argent à sa collection en tant que frappeur désigné. Le lanceur des Angels de Los Angeles a connu une année mémorable avec 46 circuits et 100 points produits.

Pour la dernière fois de sa carrière, le receveur Buster Posey a été élu meilleur frappeur à sa position pour une cinquième fois dans la Nationale. La légende des Giants de San Francisco a annoncé sa retraite au début du mois de novembre.

TABLEAU

Les lauréats des Bâtons d’argent de 2021

Ligue américaine

Premier but : Vladimir Guerrero fils (Blue Jays de Toronto)

Deuxième but : Marcus Semien (Blue Jays de Toronto)

Troisième but : Rafael Devers (Red Sox de Boston)

Arrêt-court : Xander Bogaerts (Red Sox de Boston)

Voltigeurs : Teoscar Hernandez (Blue Jays de Toronto), Aaron Judge (Yankees de New York) et Cedric Mullins (Orioles de Baltimore)

Receveur : Salvador Perez (Royals de Kansas City)

Frappeur désigné : Shohei Ohtani (Angels de Los Angeles)

Ligue nationale

Premier but : Freddie Freeman (Braves d’Atlanta)

Deuxième but : Ozzie Albies (Braves d’Atlanta)

Troisième but : Austin Riley (Braves d’Atlanta)

Arrêt-court : Fernando Tatis fils (Padres de San Diego)

Voltigeurs : Juan Soto (Nationals de Washington), Bryce Harper (Phillies de Philadelphie) et Nick Castellanos (Reds de Cincinnati)

Receveur : Buster Posey (Giants de San Francisco)

Lanceur : Max Fried (Braves d’Atlanta)