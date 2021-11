Un match à ne pas échapper face au Costa Rica

L’équipe canadienne de soccer masculin tentera de profiter de l’énergie d’une foule partisane au Commonwealth Stadium d’Edmonton pour récolter de précieux points au classement dans sa quête vers la Coupe du monde de 2022. Le Costa Rica, un adversaire à la portée de la troupe de John Herdman, sera le premier test, vendredi.

Environ 50 000 billets ont été vendus pour les deux rencontres du Canada dans la ville albertaine, d’abord face aux Costariciens, puis aux Mexicains, mardi. L’ambiance devrait valoir le détour, comme face au Panama le mois dernier, surtout que l’unifolié a connu de bons moments dernièrement.

Le Canada pointe au troisième rang du classement des éliminatoires de la CONCACAF. Il ne devra pas échapper le match de vendredi face à un Costa Rica diminué par l’absence de sa plus grande vedette, le gardien Keylor Navas, et celles des défenseurs Cristian Gamboa et Ronald Matarrita.

«Ils savent que nous ne reculerons devant aucun moment, aucun combat ou situation. On doit battre le Costa Rica, a martelé Herdman, dont les propos ont été repris mercredi par le quotidien "Edmonton Journal". Ce sont trois points importants que nous devons amasser et ensuite, nous aurons l’opportunité de prendre la couronne de champion de la CONCACAF [au Mexique], ici, à Edmonton.»

«Si nous repartons d’ici avec six points, il y aura encore plus de peur envers nous dans la seconde partie des éliminatoires. Les équipes nous respecteront comme elles ne nous ont jamais respectés», a ajouté l’entraîneur-chef du Canada.

Herdman a dit vouloir s’appuyer sur son attaque, dont fait partie le jeune prodige Alphonso Davies. Ce dernier a grandi à Edmonton et jouera un premier match international face à sa famille et ses amis.

Blessé au coude droit avec son club, le Paris Saint-Germain, Navas pourrait effectuer un retour au jeu pour le Costa Rica mardi, contre le Honduras. Avec le gardien de 34 ans, la «Sele» a montré une fiche de 1-3-2 bonne pour six points et le cinquième rang au classement.