«La Zone payante» : la saga «OBJ» est terminée à Cleveland

L’épisode Odell Beckham fils à Cleveland est maintenant terminé et, à part plusieurs gilets vendus à son arrivée parmi les Browns, il n’y a pas beaucoup de positif à retenir du passage du receveur vedette en Ohio. Votre balado préféré analyse ce qui n’a pas marché pour «OBJ», tout en évoquant les meilleures destinations pour son prochain séjour dans une équipe de la NFL.

«La Zone payante» passe également en revue la dernière semaine catastrophique d’Aaron Rodgers. Peu importe de quel côté on se situe concernant la vaccination contre la COVID-19, il est difficile d’ignorer les agissements de Rodgers et des Packers de Green Bay en matière de respect des nombreux protocoles de la crise sanitaire. L’animateur à temps partiel de «Jeopardy!» a démontré une certaine fourberie qu’on ne lui connaissait pas afin de manipuler la vérité sur son statut vaccinal. Cette immaturité a assurément coûté à la formation du Wisconsin une précieuse victoire.

La semaine 10 dans le circuit Goodell amène également beaucoup de mystère à la suite des performances décevantes des dernières semaines pour les formations de Buffalo, de la Caroline, de Denver et de Cincinnati. Quelles sont les formations qui vont sortir du marasme et quelles sont celles qui vont s’embourber davantage? On a évidemment la réponse à ces questions.

Votre trio infernal joue également au jeu «Qui prendrait le chemin du temple de la renommée si sa carrière s’arrêtait immédiatement?» La réponse, pour plusieurs vedettes de la NFL, risque de surprendre plusieurs amateurs.

Après une dernière semaine plus difficile, vos experts tentent de se relever avec des prédictions pour chaque partie de la semaine 10 du calendrier. Le jeu des prédictions est souvent sournois, mais une grande confiance les anime cette semaine.

La célèbre chronique «Au bar» est de retour avec des punitions sévères pour un quart-arrière renégat et une direction d’équipe qui aurait mieux performé au repêchage si elle avait confié cette lourde responsabilité à JaMarcus Russell. Le célèbre mangeur de «cheeseburgers» aurait probablement eu plus de flair pour repérer les futures déceptions de l’organisation, étant donné qu’il est la plus grande erreur de la spectaculaire concession...

«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.