«Chicharito» rejouera-t-il avec le Mexique?

Javier Hernandez, dit «Chicharito», est l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du Mexique. Pourtant, il ne fait plus partie des plans de l’entraîneur Gerardo «Tata» Martino depuis 2019 malgré de bonnes saisons en Major League Soccer.

Le Mexique jouera cette semaine deux matchs très importants face aux États-Unis et au Canada, en rencontres éliminatoires pour la Coupe du monde de 2022. «El Tri» mène le classement avec 14 points après six matchs, sans «Chicharito».

L’athlète de 33 ans a inscrit pas moins de 17 buts en 21 apparitions sous le maillot du Galaxy de Los Angeles cette année. Il mène également le Mexique avec 52 buts en 109 rencontres, lui qui a fait ses débuts avec l’équipe sénior en 2009.

Après une décennie à défendre les couleurs de son pays, Hernandez est laissé de côté depuis septembre 2019. À l’époque, l’attaquant aurait été au centre d’un incident – avec quelques coéquipiers internationaux – dans une boîte de nuit de New York. Le Mexique disputait alors deux matchs amicaux aux États-Unis.

Martino n’a plus fait appel à lui par la suite, mais est-il temps de laisser les disputes dans le passé? Raul Jimenez est présentement l’attaquant numéro 1 de la formation, mais ceux qui le suivent n’ont pas connu d’aussi bonnes saisons qu’Hernandez.

Après tout, Karim Benzema a bien fait un retour en équipe de France après six ans à être boudé par le sélectionneur Didier Deschamps. Dans ce cas, une sévère dispute entre l’entraîneur et l’attaquant avait mené à ce que celui-ci ne fasse plus partie des plans de 2015 à 2021.