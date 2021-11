Un autre genre de défi pour Oskar Lindblom

Ayant livré une lutte victorieuse contre un sarcome d’Ewing il y a un peu moins de deux ans, l’attaquant des Flyers de Philadelphie Oskar Lindblom vit maintenant un tout autre type d’adversité, car il est toujours en quête d’un premier but cette saison.

Le Suédois de 25 ans n’a en effet obtenu qu’une seule mention d’aide en 10 parties cette saison, lui qui a fait bouger les cordages 38 fois en 194 parties depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Lindblom ne s’en fait toutefois pas outre mesure : il a déjà décoché 13 tirs cette saison et affiche un différentiel de +2. Il estime jouer de la bonne façon et, puisque les Flyers présentaient une fiche de 6-2-2 avant le duel de mercredi soir contre les Maple Leafs de Toronto, la situation est loin d’être inquiétante.

«Je veux dire, vous voulez marquer, mais tant que vous gagnez des matchs... a-t-il avancé selon le quotidien "The Philadelphia Inquirer". Et j'espère qu’une rondelle bondira bientôt [dans le filet adverse]. Je dois donc continuer et m'assurer que nous gagnons des matchs.»

Lindblom et ses compagnons de trio jouent également contre de dangereuses combinaisons ennemies, dont celle d’Alexander Ovechkin, chez les Capitals de Washington. Dans une victoire de 2 à 1 des Flyers samedi dernier, «Ovi» et ses compagnons ont été blanchis.

«Il fait beaucoup de petites choses que beaucoup de gens ne remarquent pas, mais qui font une énorme différence dans le jeu, a ainsi fait valoir Sean Couturier. Il a juste besoin de continuer à le faire et les rebonds finiront par aller de son côté.»