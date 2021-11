Un autre «covidien» chez les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa continuent de lutter contre la COVID-19, puisque le défenseur Josh Brown est le dernier joueur en lice ayant dû se soumettre au protocole de la Ligue nationale relatif au coronavirus.

L’organisation ottavienne a confirmé mercredi que le nom du hockeyeur de 27 ans avait été inscrit sur la liste des athlètes non disponibles en raison de la COVID-19. La veille, il était en uniforme face aux Bruins de Boston, totalisant plus de 15 minutes de jeu dans une défaite de 3 à 2 au TD Garden.

Josh Brown devra être confirmé négatif au coronavirus avant de renouer avec ses coéquipiers à l’entraînement. Il a rejoint Victor Mete, Austin Watson, Nick Holden, Connor Brown et Dylan Gambrell dans le groupe de patineurs à l’écart pour des causes identiques. De plus, l’instructeur adjoint Jack Capuano a dû s’éloigner du club en raison du virus.

Les «Sens» avaient déjà décidé de ne pas tenir d’entraînement mercredi par mesure préventive. Ils accueilleront les Kings de Los Angeles, jeudi.