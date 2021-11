Séries éliminatoires: mission impossible pour le CH?

En consultant le classement de l’Association de l’Est de la Ligue nationale et le calendrier des prochains matchs à venir ce mois-ci, il est de mise de penser que le Canadien de Montréal risque de creuser davantage le trou dans lequel il est enfoncé, à moins qu’il affiche un niveau de jeu supérieur.

Déjà bien minces, ses probabilités de qualification aux prochaines séries éliminatoires pourraient diminuer davantage, car les victoires se feront encore attendre si la logique est respectée. À court terme, la seule bonne nouvelle pour le Tricolore est sa visite prévue samedi chez les Red Wings de Detroit, l’équipe contre laquelle il a signé deux de ses trois gains cette saison. Avant cela, il y aura la conclusion d’une difficile séquence de cinq parties à domicile, jeudi. Pour l’occasion, les surprenants Flames de Calgary avec leurs 17 points en 12 rencontres seront les adversaires. En 2020-2021, la formation albertaine a fait la vie dure au Canadien, obtenant six triomphes en neuf sorties à ses dépens.

Et la semaine prochaine, ça ne s’annonce pas de tout repos. Après Detroit, les hommes de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme visiteront Boston, dimanche, puis les Rangers deux jours plus tard. Misant toujours sur leur gros trio constitué de Brad Marchand, David Pastrnak et Patrice Bergeron, les Bruins connaissent un départ intéressant en vertu de six gains en 10 duels, tandis que les Blueshirts présentent un dossier de 7-3-3 jusqu’ici.

Le reste de novembre comprendra deux affrontements avec les Penguins de Pittsburgh, qui sont derniers de la section Métropolitaine malgré une fiche de 4-3-4. Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington (24 novembre) figurent également à l’agenda montréalais, tout comme les Sabres de Buffalo deux jours plus tard, eux qui ont lessivé le Bleu-Blanc-Rouge au deuxième match de la campagne.

Le classement dit tout

Dans l’Est, seulement deux équipes se trouvaient sous le seuil de la respectabilité en date de mercredi matin : le Canadien et ses rivaux de la 417, les Sénateurs d’Ottawa. Dans l’Atlantique, même les Sabres - sixièmes - étaient à ,500 pendant que le CH aura fort à faire seulement pour revenir sur cette barre. Avec un bilan de 3-10-1 et en dépit d’un retour éventuel du gardien Carey Price, Montréal est beaucoup plus proche d’une exclusion des séries, ce qui serait sa première depuis le printemps 2019.