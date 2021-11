Ryan Poehling rappelé par le CH

Les Canadiens de Montréal ont procédé au rappel de l'attaquant Ryan Poehling, du Rocket de Laval, mercredi soir.

Le défenseur Mattias Norlinder se joindra également au Tricolore puisqu'il a terminé sa période de remise en forme dans la Ligue américaine.

Sélectionné au premier tour par le CH au cours du repêchage de la Ligue nationale en 2017, l’Américain de 22 ans a totalisé trois buts et six points en sept sorties avec le club-école cette saison. Lors de la campagne précédente, il a cumulé 11 filets et 25 points en 28 matchs.

Après avoir réussi un tour du chapeau à son tout premier match au sein du circuit Bettman en 2018-2019, Poehling n’est jamais parvenu à s’établir au sein de la formation la campagne suivante. Il compte quatre filets et cinq points en 28 rencontres en carrière.